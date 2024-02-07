7 февраля
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Жизнь

Чихуахуа облизала хозяина и едва его не погубила

Испанца чуть не погубила собака, облизав его. Об этом сообщает Daily Mail.

Чихуахуа.
Чихуахуа.
СС0.

У пенсионера появилась диарея и высокая температура. Через неделю он начал задыхаться и кашлять желтой слизью.

На рентгене заметили затемнение в правом легком. Оказалось, что у пациента воспаление легких, которое осложнено септическим шоком.

Анализ показал, что он заразился опасной бактерией Pasteurella multocida. Переносчиками этой бактерии являются домашние животные. При этом заразиться можно через укус или царапину.

Мужчина заявил, что чихуахуа не кусала и не царапала его. Однако заражение может произойти, если собака лижет хозяина.

Ранее сообщалось, что в Барнауле выгуливали собаку на общем балконе.

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