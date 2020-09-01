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Жизнь

Чинно и торжественно: как и почему отмечали Новый год 1 сентября

Ни для кого не секрет, что несколько столетий назад 1 сентября отмечали совершенно другой важный праздник. Именно в этот день наши предки встречали Новый год. У праздника длинная и весьма интересная история. Рассказываем, как он отмечался и почему его много раз переносили.

Осень.
Осень.
СС0

Когда и почему Новый год отмечали 1 сентября?

Дата встречи Нового года переносилась не раз. Много столетий назад он и вовсе праздновался по языческим канонам 1 марта.

С принятием христианства на Руси в 988 году пришел Византийский календарь, а с ним и празднование Нового года 1 сентября. Но традиции, сложившиеся годами, было не так просто изменить, поэтому народ продолжать встречать год весной, вместе с пробуждением природы.

В 1492 году Иван III издал указ, согласно которому, вплоть до 1700 года, Новый год официально был перенесен на осень.

Если есть обоснование празднования 1 марта, то какой был повод отмечать Новый год 1 сентября? Повод считают весьма логичным, так как к этому времени завершались все полевые работы, поэтому 1 сентября можно было смело начинать новый календарный период.

Почему церковь празднует Новый год в сентябре?

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Новолетие — важная дата в православии. Оно представляет собой своеобразный Новый год. 14 сентября по новому стилю (1 сентября по старому) верующие отмечают начало нового цикла церковных праздников.

Православный Новый год говорит о новом пришествии Иисуса Христа. День приравнивают к вхождению Спасителя в Назаретскую синагогу и началу учения людей вере в Бога.

Как отмечали Новый год 1 сентября?

Вместе с приказом Петра I появилась традиция праздновать Новый год дважды. В сентябре, как люди привыкли, и в январе, по приказу реформатора.

Новый год. Гирлянда.
Новый год. Гирлянда.
СС0

Праздник 1 сентября на Руси встречали чинно и торжественно. Богачи со всей страны съезжались в столицу, в которой в этот день устраивались пышные торжества.

В канун новогодней ночи члены семьи обязательно собирались дома у главы семейства. Было принято угощать гостей заморскими винами, пивом, медом и медовухой.

О начале нового года в полночь возвещал выстрел вестовой пушки. А в храмах и церквях это время звонили колокола.

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