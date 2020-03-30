Чиновник после прилета из Таиланда встретился с ветеранами, а потом удалил фото

В Приамурье заместитель главы Благовещенска после прилета из Таиланда встретился с ветеранами несмотря на ввод обязательной самоизоляции для прибывших из стран с большим числом больных коронавирусом, пишет « Сибирь.Реалии ».

Заммэра Благовещенска на встрече с ветераном.

Отмечается, что замглавы Игорь Берлинский вышел на работу сразу после возвращения на родину. В его Instagram появились фото с ветераном войны, которому он вручал подарки. Позже снимки удалили, но скриншоты остались.

Примечательно, что исчезли и фото из Таиланда. На данный момент последняя запись благодарит полицейских «за то, что оперативно задержали вандалов, разрисовавших улицы».

В мэрии Благовещенска подтвердили информацию о встречах с жителями города. Но подчеркнули, что на самоизоляцию направили пассажиров, прибывших с 18 марта, а Берлинский прилетел 17 марта.

«На вопрос о том, насколько большую разницу на вероятность заразить жителей Благовещенска оказали несколько часов, в мэрии ответить отказались», — отмечает издание.

По последним данным, согласно карте распространения инфекции в мире, в Амурской области зарегистрирован 1 больной с коронавирусом.