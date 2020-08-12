Чиновники Барнаула попытались обезопасить дороги до школ, но сделали только хуже

Администрация Барнаула должна была привести в порядок шесть школьных маршрутов, где детям встречаются ямы из-под провалившихся погребов, заброшенные гаражи, заросли с мусором и прочее. Власти города попытались, но в некоторых случаях стало только хуже, о чем рассказали в ОНФ.

Список маршрутов составляли по жалобам барнаульцев еще в ноябре 2019 года. Теперь активисты ОНФ решили проверить, какие действия предприняли чиновники.

Так, лидером антирейтинга была школа № 60 на ул. Советской Армии. Поиски администрацией Железнодорожного района владельцев заброшенных гаражей, которыми окружено образовательное учреждение, не увенчались успехом, отмечается в релизе народного фронта.

«Одна из тропинок, по которой дети идут в школу, как раз пролегает через такие гаражи, провалившиеся погреба с мусором в густых зарослях деревьев. Все это осталось на месте, лишь деревья подверглись „омолаживающей, формовочной обрезке“ следует из официального ответа городских властей», — говорят общественники.

Спиленные ветки оставили там же среди гаражей, утверждают проверяющие.

Хуже, по их мнению, стала обстановке и рядом со школой № 55 на ул. Чкалова. За ее забором прямо у бокового входа стоит бункер, куда бросают мусор жильцы соседних многоэтажек.

Родители школьников просили перенести мусорную площадку во дворы, но бункер так и стоит на месте. Более того, вокруг него образовалась свалка.

Трудный путь к школе № 88 в Барнауле. пресс-служба ОНФ

Это так же касается школы № 107 на ул. Шукшина, где остались провалы от погребов и не ликвидировали стихийную парковку у входа, а также школы № 88 на Павловском тракте. Здесь так и не закрыли темный вход со стороны гаражей и водоотводной канавы, добавила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина.