Чиновники без масок обсудили, как заставить сибиряков соблюдать масочный режим

Полпред президента Российской в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло провел совещание по вопросам борьбы с распространением коронавируса в Новосибирской области.

"Коронавирусное" совещание с полпредом президента в СФО.

Помимо Меняйло проблемы обсуждали глава Новосибирской области, руководители региональных Роспотребнадзора и Росздравнадзора, начальники правоохранительных органов и мэр Новосибирска.

Встреча прошла в формате «посидели за столом». При этом рекомендованная дистанция не соблюдалась, а из средств защиты, судя по фото, было только «авось».

Меняйло отдельно остановился на важности обеспечения соблюдения жителями Новосибирской области масочного режима и мер самоизоляции, которые ранее ввели в регионе.

«В этом случае необходима совместная профилактическая и разъяснительная работа органов власти всех уровней, местного самоуправления с гражданами и руководителями организаций», — подчеркнул полпред.

Он отметил, что до настоящего времени в регионе усилия органов власти направляли на выстраивание баланса между соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения коронавируса и поддержкой экономической активности.

«Сегодня нужно уделить дополнительное внимание контролю за соблюдением санитарных мер гражданами и организациями, чтобы предотвратить ухудшение эпидемиологической ситуации», — указал Меняйло.

Также необходимо совершенствовать работу системы здравоохранения по оказанию помощи больным с коронавирусом, оперативно выявлять проблемные места и устранять недостатки.