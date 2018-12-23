Чиновники Брянской области бесплатно свозили за границу своих детей вместо сирот

Чиновники города Клинцы Брянской области бесплатно свозили своих детей на отдых в Турцию. « Клинцы инфо » они заявили, что имели на это право. Прокурора установила: администрация не оповестила граждан о предстоящей поездке, хотя предполагалось, что за границу отправят детей с заболеваниями и находящимися в трудной жизненной ситуации, пишет « Брянск Today ».

В марте 2018 года 50 детей города Клинцы отдохнули в Демре — городе побратиме. Это были дети местных чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов. Поездку организовал Фонд имени посла РФ в Турции Андрея Карлова — убитого дипломата, который считал Клинцы своей второй родиной.

Прокуратура установила, что власти скрыли от жителей информацию о предстоящей поездке, добавляет «Брянск Today».

Чиновники прокомментировали ситуацию порталу klintsy.info. В недавнем прошлом замглавы местной администрации Людмила Лубская поинтересовалась: «А дети работников администрации — это не дети города Клинцы». В свою очередь глава города Олег Шкуратов обвинил журналиста в том, что СМИ опошлили ситуацию: «Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. В городе 7 тысяч детей, поехали 50».

Позже он пояснил «Брянск Today», что в Турцию поехали те, кто добился определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности. Его дочь оказалась в этом списке, поскольку является призером и победителем областных и районных соревнований по легкой атлетике. «По моим данным, фонд не ставил условий ", — отметил он, пообещав, что следующий отбор для поездки будет проводиться более тщательно.