Чиновники и дорожники Барнаула пообещали всю ночь убирать снег с городских улиц

Мэрия Барнаула и дорожники обещают горожанам всю ночь убирать снег с городских улиц и просят жителей по возможности не пользоваться личным транспортом утром 11 декабря. Такое сообщение размещено на официальном сайте города.

Городские власти обещают в ночь с 10 на 11 декабря вывести на уборку улиц от снега 166 единиц техники — снегоуборочные машины, тракторы, самосвалы, автогрейдеры, снегопогрузчики.

Для вывоза снега будет использоваться 62 единицы транспорта, взятого у других организаций.

Очевидно, мэрия Вячеслава Франка намерена реабилитироваться в глазах барнаульцев, которые очень критично оценили скорость и качество уборки снега после шторма 8 декабря. В соцсетях и телеграм-каналах часто повторяется оценка, что первый же экзамен новая система уборки снега в Барнауле не выдержала.

Вячеслав Франк , глава Барнаула. Анна Зайкова.

По данным мэрии, 8 декабря в Барнауле выпало 11,4 миллиметров осадков в виде снега, что составляет более 42% от месячной нормы в декабре. И полностью очистить город пока не удалось.

Тем не менее, руководство дорожного предприятия «Автодорстрой» просит автомобилистов по возможности отказаться от использования личного автотранспорта в пятницу, а если уж пришлось выехать куда-то, то быть осторожными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

Также дорожники обращают внимание водителей на правила парковки. Небрежно стоящие автомобили часто мешают работе снегоуборочной техники.