Чиновники не смогли. Как 93-летняя уроженка Алтайского края пробилась на Парад Победы в Москве

Жительница села Кулунда Алтайского края Мария Каштанова, которой чиновники отказали в участии в Параде Победы в Москве, попадет на Красную площадь 9 мая. Ее внучка Инесса Холоденина рассказала в Facebook о проблеме и призвала имеющих билет поделиться с бывшей узницей концлагеря, пишет Сибирь.Реалии .

Пост «Живым ветеранам 9 мая вход на Красную площадь воспрещен» опубликован 20 апреля. В нем Инесса Холоденина рассказала, что бабушке не досталось квоты на участие в Параде Победы в Москве (она год назад переехала из Алтайского края к родственникам).

«Ей, Каштановой Марии Федоровне, 1925 года рождения, которая юной 16 летней девочкой в 1942 под силой оружия была угнана фрицами в лагеря в Кенигсберг и вернулась в числе немногих к маме уже в 1946, сейчас много не надо… хоть разок бы за всю жизнь побыть бы на Красной площади на Параде Победы», — написала внучка и запустила флешмоб #уступиместоветерану, чтобы помочь таким же участникам войны, не получившим квоту.

Инесса Холоденина выяснила, что настоящим ветеранам, как и ее бабушке, не всегда достается место на трибунах главного парада страны. Зато посмотреть на него могут артисты, выдающиеся общественные деятели, лауреаты и так далее. Также желающие могут купить билет. Один из пользователей сообщил, что заплатил за место 70 тысяч рублей.

Постом поделились более 7,6 тыс. пользователей, он собрал больше 700 комментариев. Проблемой заинтересовались федеральные СМИ. С семьей связывались чиновники, дарили Марии Каштановой цветы, запрашивали документы, в том числе справки о здоровье. 7 мая Инесса написала: «У нас с бабулей на руках именные пригласительные на 9 мая на Парад Победы на Красной площади. И это не от властей!»

История Марии Каштановой

В 16 лет Мария угнали со станции Софиевка Запорожской области в лагерь в Кенигсберге. Там узники шили одежду и другие вещи для военных. Некоторые пытались бежать, но погибали. Мария вспоминает, что их кормили один раз в конце дня баландой: суп с 2−3 кусочками картошки и отрубями.

Заключенные боялись бомбежки, а когда советские войска освободили Кенигсберг, их еще год «заставили» работать на полях. «Но мы радовались тому, что теперь не за забором», — рассказала Мирия Каштанова СМИ.