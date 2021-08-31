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Жизнь

Чиновники подарили ноутбук «малоимущей», оказавшейся дочерью главы поселения

В Липецкой области глава сельсовета притворилась, что не знает свою дочь, получившую ноутбук в виде помощи многодетной семье, сообщает Lifedd.

Ноутбук.
Ноутбук.
СС0

В селе Болховское многодетной матери вручили ноутбук, чтобы смягчить нагрузку на семейный бюджет.

«Не ожидала получить такой подарок. Это прямо незаменимая вещь, особенно для наших старших детей. Они у нас отличники в школе, теперь учеба будет для них спориться еще легче», — поделилась женщина эмоциями с местными СМИ.

Также свой комментарий журналистам дала глава администрации поселка Раиса Коротаева, заявив, что знает эту семью не один год.

«Я знаю эту семью не один год — добрые и отзывчивые люди, и детей своих приучает быть ответственными и трудолюбивыми. Старшие дети помогают родителям, радуют их отличной учебой в школе и спортивными результатами. Ведь всем нам важно, чтобы многодетные семьи везде чувствовали поддержку и заботу», — подчеркнула она.

Позже выяснилось, что глава поселения и правда не один год знает многодетную мать — она ее дочь.

«Не пойму. Глава пишет, что давно знает эту семью. Это же дочка ее. Она моя одноклассница», — возмутилась местная жительница.

Кроме того, в соцсетях сообщили, что бедной и нуждающейся семью назвать сложно, поскольку якобы есть «дорогущая машина, дом и квартира в Липецке, которую купила мама».

Изданию не удалось получить комментарий главы поселения — руководительницы не было на рабочем месте.

В администрации подтвердили, что «малоимущая» — дочь чиновницы, однако непонятно, почему Коротаева говорила о своей дочери, как о чужом человеке.

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