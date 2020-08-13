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Жизнь

Чиновники продолжают бороться за звание «Город трудовой доблести» для Барнаула

У Барнаула еще есть шанс получить звание «Город трудовой доблести». В администрации города собрали пакет документов, чтобы добиться почетного звания. Об этом рассказали в Telegram-канале мэрии.

Барнаул. Дом под Шпилем.
Барнаул. Дом под Шпилем.
altapress.ru

С 25 июня по 1 июля в Барнауле прошло голосование, на котором горожане поддержали инициативу. После подведения итогов в городской администрации продолжили искать документы, подтверждающие трудовой героизм барнаульцев в годы войны.

К концу июля удалось собрать более 300 листов архивных документов. Их передали в краевое Заксобрание.

«Из документов, обнаруженных специалистами музея „Город“, комитета по культуре и краевого архива было определено, какое количество барнаульцев получило медали „За доблестный труд в Великой Отечественной войне“. Цифра поражает. Это 15,5% от всего населения Барнаула 1945 года — 32 485 человек! Чтобы это выяснить, пришлось поштучно пересчитать все решения исполкома, которые подтверждали награждение барнаульцев», — сообщили в мэрии.

Эти документы должны стать основанием для экспертизы и заключения Российской академии наук, а в последующем и направления предложений о присвоении звания городу в Российский организационный комитет «Победа».

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