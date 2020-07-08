Чиновники в России ответят за оскорбления граждан. Назван размер штрафов

Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона об ответственности госслужащих за оскорбление граждан, включая штрафы и дисквалификацию, передает ТАСС .

Согласно документу, оскорбление, совершенное чиновником, карается наложением административного штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года.

Если нарушение было допущено повторно, то размер штрафа составит 100−150 тысяч рублей, а дисквалификация может достигать двух лет.

«Это очень актуальная и злободневная тема, потому что, увы, все чаще мы сталкиваемся со случаями проявления хамства, неуважения со стороны представителей власти», — заявил один из авторов законопроекта, депутат Александр Хинштейн.

Документом также увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом.

Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, для юрлиц — с 500 тысяч рублей до 700 тысяч рублей.

За оскорбление без квалифицирующих признаков штраф составит от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, тогда как в данный момент размер штрафа предусмотрен в размере до 3 тысяч рублей.

Что касается оскорблений, содержащихся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся в произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях", то для граждан за данное нарушение предусматривается штраф от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.

Это значит, что оскорбления в интернете будут приравниваться к публичным.