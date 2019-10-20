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Жизнь

Чиновники в России решили объявить войну пластиковым пакетам

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Мусорный пакет.
Мусорный пакет.
СС0

Как стало известно, предложение Роспотребнадзора уже поддержали Минприроды и экологи. Однако вопросы запрета производства в России контролирует и решает Минпромторг.

Предполагается, что в случае принятия такого закона в России покупателям в качестве альтернативы предложат многоразовые сумки, пакеты из бумаги или биоразлагаемого пластика.

Экологи настаивают, что ввести запрет нужно до 2024 года.

Пакет &quot;Мария-Ра&quot;. Барак.
Пакет «Мария-Ра». Барак.
Олег Богданов

Как отмечается, отказ от пластиковых пакетов практикуется во многих странах мира.

Так, в Евросоюзе производство и продажа данных изделий будут запрещено в 2021 году. Кроме того, под эти ограничения попадет пластиковая посуда, соломинки для напитков, а также ватные палочки.

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