Чиновники в России решили объявить войну пластиковым пакетам

Как стало известно, предложение Роспотребнадзора уже поддержали Минприроды и экологи. Однако вопросы запрета производства в России контролирует и решает Минпромторг.
Предполагается, что в случае принятия такого закона в России покупателям в качестве альтернативы предложат многоразовые сумки, пакеты из бумаги или биоразлагаемого пластика.
Экологи настаивают, что ввести запрет нужно до 2024 года.
Как отмечается, отказ от пластиковых пакетов практикуется во многих странах мира.
Так, в Евросоюзе производство и продажа данных изделий будут запрещено в 2021 году. Кроме того, под эти ограничения попадет пластиковая посуда, соломинки для напитков, а также ватные палочки.