Чиновников «забросят» за границу, чтобы лично убеждали россиян вернуться на родину

Российских чиновников будут формировать в группы и отправлять в разные страны для встреч с соотечественниками, пишет « Парламентская газета ».

Документом, который вступил в силу сегодня — 7 февраля, скорректирован порядок выезда за границу временных групп чиновников.

Перед «десантом» поставят непростую задачу — информировать потенциальных участников о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

«Решено, что временная группа формируется из специалистов Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в иностранные государства в соответствии с законодательством России», — отмечает издание.

Выезды регламентировавы соответствующим постановлением кабмина от 28 января 2020 года № 58 «О внесении изменения в Положение об организации работы с соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию».