Чиновница, курирующая безопасность детей на дорогах, сбила мальчика и отсудила 120 тысяч

В Мурманской области бывшая чиновница выиграла суд у пострадавшего мальчика, которого сбила на автомобиле, пишет « КП-Мурманск ».

Женщина трудилась в региональном минобрнауки, когда на Volkswagen Tiguan сбила ехавшего на велосипеде мальчика. По долгу службы она курировала в министерстве вопросы безопасности детей на дорогах.

Инцидент произошел в 2018 году. Чиновница двигалась по асфальтированной дороге, а мальчик выехал с грунтовой.

Машина получила несколько царапин, из серьезного — сломалось зеркало заднего вида. А вот у мальчика перелом челюсти, выбитые передние зубы, сотрясение мозга, ушибы тела и головы.

Примечательно, что родители ребенка не стали разбираться с автомобилисткой и за свой счет провели лечение. Она же подала в суд и получила компенсацию с семьи мальчика в размере 120 тыс. рублей.

За два прошедших года пострадавший практически полностью выздоровел. Правда, до 25 лет ему придется жить без зубов, чтобы затем вставить искусственные.