Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 июня 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Чиновница, курирующая безопасность детей на дорогах, сбила мальчика и отсудила 120 тысяч

В Мурманской области бывшая чиновница выиграла суд у пострадавшего мальчика, которого сбила на автомобиле, пишет «КП-Мурманск».

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

Женщина трудилась в региональном минобрнауки, когда на Volkswagen Tiguan сбила ехавшего на велосипеде мальчика. По долгу службы она курировала в министерстве вопросы безопасности детей на дорогах.

Инцидент произошел в 2018 году. Чиновница двигалась по асфальтированной дороге, а мальчик выехал с грунтовой.

Машина получила несколько царапин, из серьезного — сломалось зеркало заднего вида. А вот у мальчика перелом челюсти, выбитые передние зубы, сотрясение мозга, ушибы тела и головы.

Примечательно, что родители ребенка не стали разбираться с автомобилисткой и за свой счет провели лечение. Она же подала в суд и получила компенсацию с семьи мальчика в размере 120 тыс. рублей.

За два прошедших года пострадавший практически полностью выздоровел. Правда, до 25 лет ему придется жить без зубов, чтобы затем вставить искусственные.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость