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3 февраля
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Жизнь

Чиновница, назвавшая «какофонией» симфонический оркестр Хакасии, объяснила оговорку

Руководитель аппарата Верховного совета Хакасии Нина Шейерман заявила, что не сравнивала музыку республиканского симфонического оркестра с какофонией, сообщает РИА «Новости».

Оркестр
Оркестр
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Инцидент произошел, когда Шейерман поздравляла симфонический оркестр с юбилеем. В своей речи она сравнила музыку с какофонией (бессмысленным и хаотическим сочетанием звуков).

«Вы даже не знаете, сколько людей вы вернули к жизни, дали радость различных ощущений, сколько эмоций вы каждый раз дарите, когда люди бывают на ваших концертах. Я долго сидела и думала, какое слово подобрать. И вот это выражение „душа поет“, когда мы слышим какофонию звуков вашего оркестра, которая потом превращается в нечто такое, отчего ты начинаешь петь», — сказала чиновница.

Позже Шейерман разъяснила свою оговорку тем, что и она не совсем правильно изъяснилась, и ее некоторые поняли не правильно.

«Какофония звуков — это, знаете, когда заходишь, когда оркестр готовится перед началом концерта, когда каждый настраивает свой инструмент. Вот в этом значении имела в виду. Когда уже дирижер выходит, все эти звуки превращаются в стройную шикарную мелодию. Вот это я имела в виду», — сказала Шейерман.

Она также отметила, что непривычна к публичным выступлениям, поэтому говорила искренне и эмоционально.

Кроме того, как подчеркнула чиновница, оркестр и присутствующие в зале поняли смысл ее слов правильно. Впрочем, как пишут местные СМИ, коллектив оркестра воспринял оговорку с улыбкой.

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