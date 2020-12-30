Чиновница попросила справку от психиатра у сибирячки, усомнившейся в инновационности Деда Мороза

В Кемеровской области чиновница попросила у женщины справку от психиатра из-за неудобных вопросов, заданных во время переписки в Facebook, пишет NGS42.ru .

Причиной для конфликта стало одно из новогодних мероприятий Дирекции инновационных творческих проектов Кузбасса.

«Суть в том, что Дед Мороз со своей командой объездил все города региона с творческой программой. За это время артисты проехали больше 5 тысяч километров и сделали 34 остановки. В пути они были почти месяц. А финальной точкой стало Кемерово. Здесь сотрудники дирекции тоже устроили красочное шоу. А кемеровчанка репостнула на свою страницу эту запись и задалась некоторыми вопросами», — поясняет издание.

Например, сибирячку Феодору Оцел заинтересовало, в чем инновация этого проекта? Кроме того, на отчетных фото она не увидела зрителей.

Ее поддержали другие комментаторы, спросив про финансирование проекта. На это отреагировала замдиректора дирекции Ирина Панцырева.

Панцырева предложила кемеровчанке «взять себя в руки». А на вопрос о бюджете мероприятия предпочла высказаться погрубее.

«Она написала, что о бюджетных деньгах ее может спрашивать только дипломированный журналист, следователь или налоговик», — отмечает издание.

Также чиновница подчеркнула, что у комментаторов слишком много свободного времени. Кроме того, попросила у собеседницы справку от врача «о вменяемости».

При этом добавив, что «не хотелось бы обсуждать серьезные вопросы государственного масштаба с человеком, которому требуется принудительное лечение».

Как разъяснила изданию Оцел, вопросы она задала очень простые — в чем инновация. Однако конструктивного диалога с дирекцией не увидела.

Панцырева в свою очередь отметила, что в ее высказываниях «не было ничего оскорбительного». А справку попросила для того, чтобы понимать, что общается со здоровым человеком.