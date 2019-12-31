Чиновница в Барнауле годами получала взятки и теперь идет под суд

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, женщине инкриминируют незаконное получение более чем 2,5 млн рублей.
По версии следствия, с сентября 2015 года по декабрь 2018 года обвиняемая лично получала взятки за несоставление в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей административных протоколов за нарушение сроков при декларировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Свою вину чиновница признала полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Также в СКР отмечают, что в целях обеспечения гражданского иска на имущество обвиняемой был наложен арест на сумму около полутора миллионов рублей.