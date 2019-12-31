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Жизнь

Чиновница в Барнауле годами получала взятки и теперь идет под суд

Скамья подсудимых ждет главного специалиста Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры за особо крупное взяточничество.

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, женщине инкриминируют незаконное получение более чем 2,5 млн рублей.

По версии следствия, с сентября 2015 года по декабрь 2018 года обвиняемая лично получала взятки за несоставление в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей административных протоколов за нарушение сроков при декларировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Свою вину чиновница признала полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также в СКР отмечают, что в целях обеспечения гражданского иска на имущество обвиняемой был наложен арест на сумму около полутора миллионов рублей.

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