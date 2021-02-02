Чипированная обезьяна Илона Маска счастлива и «юзает» видеоигры

Стартап Илона Маска Neuralink, который разрабатывает интерфейс для подключения мозга к компьютеру, успешно вживил в мозг обезьяны чип, после чего она стала способна играть в видеоигры с помощью разума, рассказал Илон Маск во время общения в чате приложения Clubhouse, сообщает Bloomberg .

«Обезьяна счастлива», — сообщил Маск.

Вживленный чип почти не виден, добавил он. Маск обещал в скором времени опубликовать видео с играющими в игры обезьянами. Предприниматель рассчитывает, что его подопытные приматы смогут играть в интеллектуальный пинг-понг.

Илон Маск основал Neuralink в 2017 году, вложив в стартап более 100 млн долларов, пишет bfm.ru. Стартап рассчитан на то, чтобы помогать людям устранить последствия травм головного мозга.

Состояние Илона Маска оценивается примерно в 26 млрд долларов.