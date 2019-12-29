Численность населения в Алтайском крае продолжает таять

Естественная убыль населения в Алтайском крае продолжает опережать рождаемость и в этом году ее темпы увеличились. Такой вывод можно сделать из данных, опубликованных крайстатом.

За январь-ноябрь этого года в крае родились 19 466 человек, а умерли — 30 137 человек. Год назад эти же показатели за 11 месяцев выглядели гораздо лучше: родилось — 21 781 человек, умерло — 30 696 человек.

Таким образом, естественная убыль населения составила более 10 670 человек. Год назад — 8 915 человек.

Наиболее преобладающей причиной смерти в Алтайском крае являются заболевания системы кровообращения.

При этом врачам в регионе существенно удалось снизить (на 50%) младенческую смертность в регионе (дети до 1 года). За 11 месяце зарегистрировано 103 таких случая.