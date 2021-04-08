8 апреля
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Жизнь

Число домашних животных в России за три года значительно выросло

За три года число домашних животных в российских семьях выросло на 23%, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Mars Petcare.

Кошки и собаки.
Кошки и собаки.
СС0

По данным опроса, популяция домашних собак и кошек в России сейчас достигает 63,5 млн — это как население 25 Алтайских краев. Численность кошек в 2020 году составила 40,8 млн (+25%), собак — 22,6 млн (+21%). Хозяевами домашних животных являются 70,4 млн россиян старше 14 лет.

Mars Petcare сделал вывод, что темпы роста ускорились по сравнению с предыдущим трехлетним периодом, когда увеличение составило 14%

44% владельцев кошек и 34% хозяев собак воспринимают животных, как членов своей семьи. Только 12% владельцев кошек и 14% владельцев собак считают их просто питомцами.

Также опрашиваемые, у которых нет питомцев, рассказали, почему их не заводят. Главная причина — нет времени на уход за кошками (19%) и собаками (25%). Менее значимой оказалась нехватка мест в квартире. Третья по популярности причина — аллергия.

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