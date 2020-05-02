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2 мая 17°C
Коронавирус

+28. Число инфицированных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за отметку 450 человек

Уже более 450 человек заболело коронавирусом в Алтайском крае. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в крае выявлено 28 новых случаев COVID-19.

Работа экстренных ведомств и коммунальных служб во время пандемии.
Работа экстренных ведомств и коммунальных служб во время пандемии.
Дмитрий Лямзин.

«За первый праздничный день в Алтайском крае снизилась динамика прироста заболевших коронавирусной инфекцией и увеличилось число выздоровевших пациентов. За минувшие сутки в Алтайском крае число заболевших увеличилось на 28 человек (на предыдущие сутки — 41), а количество выздоровевших пациентов достигло 13», — говорится в официальном сообщении.

Локально новые случаи инфекции выявлены в следующих городах и районах:

Барнаул — 13 человек;
Бийск — 4;
Рубцовский район — 2;
Змеиногорский район — 2;
Третьяковский район — 2;
Новоалтайск — 1;
Яровое — 1;
Немецкий национальный район — 1;
Славгород — 1;
Кулундинский район-1.

Работа экстренных ведомств и коммунальных служб во время пандемии.
Работа экстренных ведомств и коммунальных служб во время пандемии.
Дмитрий Лямзин.

В данный момент общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае — 451 человека, в том числе 40 детей.

При этом 69 пациентов — выздоровели, один — скончался.

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