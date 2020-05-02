+28. Число инфицированных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за отметку 450 человек

Уже более 450 человек заболело коронавирусом в Алтайском крае. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в крае выявлено 28 новых случаев COVID-19.

Работа экстренных ведомств и коммунальных служб во время пандемии.

«За первый праздничный день в Алтайском крае снизилась динамика прироста заболевших коронавирусной инфекцией и увеличилось число выздоровевших пациентов. За минувшие сутки в Алтайском крае число заболевших увеличилось на 28 человек (на предыдущие сутки — 41), а количество выздоровевших пациентов достигло 13», — говорится в официальном сообщении.

Локально новые случаи инфекции выявлены в следующих городах и районах:

Барнаул — 13 человек;

Бийск — 4;

Рубцовский район — 2;

Змеиногорский район — 2;

Третьяковский район — 2;

Новоалтайск — 1;

Яровое — 1;

Немецкий национальный район — 1;

Славгород — 1;

Кулундинский район-1.

Работа экстренных ведомств и коммунальных служб во время пандемии. Дмитрий Лямзин.

В данный момент общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае — 451 человека, в том числе 40 детей.

При этом 69 пациентов — выздоровели, один — скончался.