+28. Число инфицированных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за отметку 450 человек

«За первый праздничный день в Алтайском крае снизилась динамика прироста заболевших коронавирусной инфекцией и увеличилось число выздоровевших пациентов. За минувшие сутки в Алтайском крае число заболевших увеличилось на 28 человек (на предыдущие сутки — 41), а количество выздоровевших пациентов достигло 13», — говорится в официальном сообщении.
Локально новые случаи инфекции выявлены в следующих городах и районах:
Барнаул — 13 человек;
Бийск — 4;
Рубцовский район — 2;
Змеиногорский район — 2;
Третьяковский район — 2;
Новоалтайск — 1;
Яровое — 1;
Немецкий национальный район — 1;
Славгород — 1;
Кулундинский район-1.
В данный момент общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае — 451 человека, в том числе 40 детей.
При этом 69 пациентов — выздоровели, один — скончался.