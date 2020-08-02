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Жизнь

+109. Число инфицированных коронавирусом в Алтайском крае стремится к 10 тысячам

109 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Алтайском крае за прошедшие сутки, сообщили в оперштабе.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

«За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 109 инфицированных, выздоровело 15 пациентов, зарегистрировано 3 смертельных случая, 1 из них — от COVID-19.
Всего в крае инфицированных — 9 326, выписаны по выздоровлению — 7 348», — информируют в оперштабе.

Всего на сегодняшний день проходят лечение 1 756 человек, из них в госпиталях находятся 887 пациентов, а амбулаторно лечатся 869 пациентов.

Тяжелобольных в регионе — 109 человек, на аппарате ИВЛ находятся 29 пациентов.

За весь период скончалось 222 человека (за прошедшие сутки — 3 человека, 1 — от COVID-19, 2 — по иной причине смерти); от короновирусной инфекции всего скончалось 89 человек, по иным причинам смерти — 130 человек; на экспертизе — 3 человека.

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