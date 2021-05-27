27 мая 28°C
Коронавирус
﻿
Жизнь

Число новых зараженных ковидом на Алтае уже десять дней находится на одном уровне

В Алтайском крае, по данным на 27 мая, зарегистрировали 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией и 8 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

С 17 мая в Алтайском крае от ежедневно регистрировали от 66 до 60 новых случаев заражения коронавирусом. При этом в начале месяца было 78.

На 27 мая всего в крае инфицированных — 51 404 (в том числе 3 481 ребенок до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 46 364 пациента, из них за прошедшие сутки — 66.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 483 человека.

«Кроме этого, 151 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 4 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 128 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

«Развернуто 942 койки, к кислороду имеют подключение 917, с ИВЛ — 152. Резервных коек: 942 — 483 — 151 = 308», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 146, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 55.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 196 человек: из них 8 — за прошедшие сутки из-за COVID-19. Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 266 человек (по иным причинам смерти — 930).

На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 466 603 человека. На 27 мая в регионе прививается 241 275 человек: 47 550 — получили первую прививку, 193 725 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее сообщали, что в Алтайском крае увеличилось количество неврологических больных с постковидным синдромом.

Из новых 61 заболевших по данным на 27 мая: Барнаул — 24, Заринск — 7, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск и Первомайский район — по 4, Поспелихинский район — 3, Павловский и Ребрихинский районы — по 2, Бийский, Залесовский, Ключевской, Локтевский, Мамонтовский, Рубцовский и Тальменский район — по 1.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость