Число пенсионеров на учете в ПФР сократилось на 970 тысяч за 2021 год

Это максимальное снижение с начала 1990-х, следует из обновленных данных Пенсионного фонда (ПФР), которые изучил РБК.
Речь идет о количестве пенсионеров, состоящих на учете в ПФР; в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и так далее (всего около 2,7 млн человек).
Число «гражданских» пенсионеров в России сокращается с 2019 года, когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста.
Данные Росстата
По данным Росстата, в первый год пенсионной реформы их количество уменьшилось на 319 тыс. человек, и такая динамика полностью соответствовала ожиданиям властей.
С 2020 года количество российских пенсионеров стало сокращаться быстрее первоначальных прогнозов из-за пандемии COVID-19.
До пандемии ПФР ожидал сокращения численности пенсионеров на 317 тыс. человек в 2020 году, следовало из проекта бюджета фонда на тот год, а фактическое снижение составило 569 тыс.
Эта разница фактически и является эффектом коронавируса, отметил заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев.