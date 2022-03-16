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Число пенсионеров на учете в ПФР сократилось на 970 тысяч за 2021 год

По состоянию на 1 января количество пенсионеров на учете в ПФР составило чуть более 42 млн, снизившись примерно на 970 тыс. человек (2,3%) по сравнению с показателем на 1 января 2021 года.

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

Это максимальное снижение с начала 1990-х, следует из обновленных данных Пенсионного фонда (ПФР), которые изучил РБК.

Речь идет о количестве пенсионеров, состоящих на учете в ПФР; в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и так далее (всего около 2,7 млн человек).

Число «гражданских» пенсионеров в России сокращается с 2019 года, когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста.

Данные Росстата

По данным Росстата, в первый год пенсионной реформы их количество уменьшилось на 319 тыс. человек, и такая динамика полностью соответствовала ожиданиям властей.

С 2020 года количество российских пенсионеров стало сокращаться быстрее первоначальных прогнозов из-за пандемии COVID-19.

До пандемии ПФР ожидал сокращения численности пенсионеров на 317 тыс. человек в 2020 году, следовало из проекта бюджета фонда на тот год, а фактическое снижение составило 569 тыс.

Эта разница фактически и является эффектом коронавируса, отметил заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

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