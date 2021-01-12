Водитель самосвала, протаранивший колонну Минобороны, не признал вину

В результате столкновения большегруза с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Подмосковье пострадало более 40 человек. Водитель самосвала не признает, сообщили СМИ.

ДТП с колонной военных автобусов в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали 28 военнослужащих, еще четверо погибли. По данным источника, в военных автобусах находились солдаты-срочники и четыре офицера.

Водитель большегруза задержан. Он не признает вину и считает, что военные не обеспечили безопасность прохождения колонны, отмечает ТАСС.

В момент аварии он не был пьян, сообщает пресс-служба СК.

Авария с военным автобусом

Днем 11 января на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово самосвал въехал в четыре военных автобуса.

Машины принадлежали 147-й автомобильной базе Министерства обороны России. Автомобили двигались в колонне с сопровождением военной автоинспекции. Один из первых автобусов на дороге сломался, водитель последнего вышел. В этот момент в автоколонну въехал грузовик Scania.

Погибли четыре человека, по официальным данным, 41 человек пострадали, 16 из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По факту происшествия и гибели людей возбуждено уголовное дело.