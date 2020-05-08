Число случаев заболевания COVID-19 в Алтайском крае достигло 621

Новые случаи зарегистрированы в Барнауле — 9 человек, Бийске — 2, Змеиногорском районе — 2. Заринске — 1, ЗАТО Сибирском — 1, Тюменцевском районе — 1,
На 8 мая общее количество заболевших в регионе составляет 621 человек, в том числе 67 детей.
Всего выписано — 165 пациентов, за прошедшие сутки — 32.
Из общего числа заболевших 58 случаев — завозных, в том числе 2 — из-за рубежа; 447 — по контакту с заболевшими. 88 — выявлены у больных внебольничной пневмонией, 103 — у заболевших ОРВИ.
В 430 случаях течение болезни бессимптомное.