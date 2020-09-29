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Жизнь

Число тяжелых больных с коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 200 человек

В Алтайском крае продолжает рост числа заболевших коронавирусом. За сутки выявили еще 93 человек с положительным результатом, сообщили 29 сентября в оперативном штабе.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Большинство новых случаев зарегистрировали в Барнауле — 39 и Бийске — 19. В Целинном и Шелаболихинском районах — по 4 человека, в Алтайском, Заринском, Ключевском, Кытмановском, Кулундинском, Первомайском и Троицком районах — по 2 человека.

Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Благовещенский, Залесовский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Крутихинский, Тальменский, Шипуновский районы добавили в статистику по одному человеку.

В тяжелом состоянии в больницах региона находятся 208 человек (+8 за сутки), 69 на аппаратах ИВЛ.

Скончалось 5 человек (всего 477).

Всего в крае инфицированных — 13 728, количество выписанных — 12 187 человек. Проходят лечение — 1064 человека, из них в госпиталях находятся 1057 пациентов, амбулаторное лечение получают 7 пациентов.

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