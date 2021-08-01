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Жизнь

Число тяжелобольных коронавирусом приближается к 900

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 276 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 71 пациент, умерло 24 человека, сообщили 1 августа в оперштабе.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

В тяжелом состоянии находятся 869 пациентов, из них 241 подключены к аппаратам ИВЛ.

В инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 3 257 человек и 599 пациентов с вирусной пневмонией.

Всего в крае с начала пандемии заболело 62 365 человек, в том числе 4 227 детей. Выздоровели всего 49 095 человек.

Число людей, которые умерли от ковида либо его осложнений, составило 3 981 человек.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Новые случаи

  • Барнаул — 89,
  • Бийск — 21,
  • Рубцовск — 18,
  • Новоалтайск — 12,
  • Алейск, Калманский район — по 8 заболевших,
  • Волчихинский район — 6,
  • Михайловский, Поспелихинский, Усть-Калманский районы — по 5 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Бийский, Каменский, Локтевский, Мамонтовский, Первомайский, Тальменский, Чарышский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
  • Заринск, Ключевский, Косихинский, Алейский, Алтайский, Крутихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Солонешенский, Третьяковский, Угловский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Заринский, Зональный, Краснощёковский, Родинский, Советский, Солтонский, Тюменцевский районы — по 2 заболевших,
  • Благовещенский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Кулундинский, Кытмановский, Панкрушихинский, Романовский, Табунский, Топчихинский, Усть-Пристанский районы — по 1 заболевшему.
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