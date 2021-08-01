Число тяжелобольных коронавирусом приближается к 900

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 276 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 71 пациент, умерло 24 человека, сообщили 1 августа в оперштабе.

В тяжелом состоянии находятся 869 пациентов, из них 241 подключены к аппаратам ИВЛ.

В инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 3 257 человек и 599 пациентов с вирусной пневмонией.

Всего в крае с начала пандемии заболело 62 365 человек, в том числе 4 227 детей. Выздоровели всего 49 095 человек.

Число людей, которые умерли от ковида либо его осложнений, составило 3 981 человек.

Коронавирус. Пандемия. CC0

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