Число тяжелобольных коронавирусом приближается к 900

В тяжелом состоянии находятся 869 пациентов, из них 241 подключены к аппаратам ИВЛ.
В инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 3 257 человек и 599 пациентов с вирусной пневмонией.
Всего в крае с начала пандемии заболело 62 365 человек, в том числе 4 227 детей. Выздоровели всего 49 095 человек.
Число людей, которые умерли от ковида либо его осложнений, составило 3 981 человек.
Коронавирус. Пандемия.
CC0
Новые случаи
- Барнаул — 89,
- Бийск — 21,
- Рубцовск — 18,
- Новоалтайск — 12,
- Алейск, Калманский район — по 8 заболевших,
- Волчихинский район — 6,
- Михайловский, Поспелихинский, Усть-Калманский районы — по 5 заболевших,
- Камень-на-Оби, Бийский, Каменский, Локтевский, Мамонтовский, Первомайский, Тальменский, Чарышский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
- Заринск, Ключевский, Косихинский, Алейский, Алтайский, Крутихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Солонешенский, Третьяковский, Угловский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Заринский, Зональный, Краснощёковский, Родинский, Советский, Солтонский, Тюменцевский районы — по 2 заболевших,
- Благовещенский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Кулундинский, Кытмановский, Панкрушихинский, Романовский, Табунский, Топчихинский, Усть-Пристанский районы — по 1 заболевшему.