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Жизнь

Число тяжелобольных коронавирусом сократилось в Алтайском крае

67 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердилось за сутки в Алтайском крае. 60 пациентов выздоровело, 5 человек умерло, сообщили 4 мая в оперштабе.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

В тяжелом состоянии находятся 186 человек (77 на ИВЛ). Сутками ранее таких пациентов было 200.

Всего в госпиталях с коронавирусом 788 человек и 212 лечатся от вирусной пневмонии. 606 коечных мест свободны.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае составило 49 951 человек. Выздоровели всего 44 862 человека. Умерло 2 995.

Новые случаи

  • Барнаул — 23, Бийск — 15, Рубцовск — 7,
  • Павловский, Рубцовский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Белокуриха, Бийский, Заринский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
  • Новоалтайск, Егорьевский, Калманский, Крутихинский, Первомайский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
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