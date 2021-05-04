Число тяжелобольных коронавирусом сократилось в Алтайском крае

67 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердилось за сутки в Алтайском крае. 60 пациентов выздоровело, 5 человек умерло, сообщили 4 мая в оперштабе.

В тяжелом состоянии находятся 186 человек (77 на ИВЛ). Сутками ранее таких пациентов было 200.

Всего в госпиталях с коронавирусом 788 человек и 212 лечатся от вирусной пневмонии. 606 коечных мест свободны.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае составило 49 951 человек. Выздоровели всего 44 862 человека. Умерло 2 995.

Новые случаи