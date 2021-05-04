Число тяжелобольных коронавирусом сократилось в Алтайском крае

В тяжелом состоянии находятся 186 человек (77 на ИВЛ). Сутками ранее таких пациентов было 200.
Всего в госпиталях с коронавирусом 788 человек и 212 лечатся от вирусной пневмонии. 606 коечных мест свободны.
Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае составило 49 951 человек. Выздоровели всего 44 862 человека. Умерло 2 995.
Новые случаи
- Барнаул — 23, Бийск — 15, Рубцовск — 7,
- Павловский, Рубцовский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Белокуриха, Бийский, Заринский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
- Новоалтайск, Егорьевский, Калманский, Крутихинский, Первомайский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.