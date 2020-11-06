Число тяжелобольных пациентов в алтайских ковидных госпиталях превысило 600 человек

Увеличилось число пациентов, состояние которых врачи оценивают как тяжелое. Теперь их 602, сутками ранее было 589. На аппаратах ИВЛ находится 180 человек.
Не удалось спасти жизнь 13 пациентами, отметили в штабе. Всего с начала пандемии умерло 844 человека.
Выздоровело за сутки 173 человека. Всего в крае победили коронавирус более 17 тыс. человек. Общее число заболевших составляет более 20 тыс.
На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией продолжают находиться 2 449 человек. Также в госпиталях лечится 2 441 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, трое пациентов находятся там по другим обстоятельствам.
5 329 человек — бессимптомные вирусоносители — лечатся амбулаторно, 1 471 пациент с вирусной пневмонией долечивается на дому.
В резерве остается 681 койка.
Новые случаи
- Барнаул — 78,
- Бийск -18,
- Рубцовск — 12,
- Алейск — 11,
- Заринск — 10,
- Славгород — 8,
- Завьяловский район — 7,
- Новоалтайск, Локтевский, Первомайский, Петропавловский, Тальменский районы — по 6 заболевших,
- Благовещенский район — 5, Белокуриха, Михайловский, Павловский, Ребрихинский районы — по 4 заболевших,
- Алейский, Залесовский, Змеиногорский, Мамонтовский, Топчихинский районы — по 3 заболевших,
- Баевский, Волчихинский, Каменский, Ключевской, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших,
- Алтайский, Кытмановский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Третьяковский, Тогульский, Угловский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 698 056 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 284,49 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 6651 человек в день, количество тестирований с учётом повторных исследований — 7274 за минувшие сутки, добавили в оперштабе.