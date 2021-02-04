Число умерших ковидных пациентов на Алтае перевалило за 2 тысячи человек

4 февраля количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 2 тысячи. За последние сутки скончалось 13 человек, сообщили в оперштабе.

Всего за 24 часа подтвердилось еще 180 случаев заболевания COVID-19 и 108 пациентов победили болезнь.

В госпиталях остаются 345 тяжелобольных пациентов, 86 из них на аппаратах ИВЛ.

Всего в больницах лечатся от коронавируса 1 620 человек и 675 пациентов проходят лечение от вирусной пневмонии.

Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 39 724 человека. Выздоровели всего 35 637 человек. Умерло 2 012 пациентов.

Новые случаи

Барнаул — 47,

Бийск — 14,

Рубцовск — 13,

Камень-на-Оби — 11,

Заринск , Яровое , Поспелихинский район — по 6 заболевших,

Яровое Поспелихинский район — по 6 заболевших, Бийский , Крутихинский районы — по 5 заболевших,

Крутихинский районы — по 5 заболевших, Алейский , Тальменский , Тогульский , Топчихинский , Целинный районы — по 4 заболевших,

Тальменский Тогульский Топчихинский Целинный районы — по 4 заболевших, Алейск , Белокуриха , Зональный , Красногорский , Кытмановский , Михайловский , Троицкий , Усть-Пристанский , Шелаболихинский район — по 3 заболевших,

Белокуриха Зональный Красногорский Кытмановский Михайловский Троицкий Усть-Пристанский Шелаболихинский район — по 3 заболевших, Новоалтайск , Бурлинский , Волчихинский , Залесовский , Павловский , Петропавловский , Табунский районы- по 2 заболевших,

Бурлинский Волчихинский Залесовский Павловский Петропавловский Табунский районы- по 2 заболевших, Заринский , Калманский , Косихинский , Краснощековский , Первомайский , Рубцовский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

По данным на утро 4 февраля, 13 429 (+935 за сутки) человек получили первую прививку и 1 959 (+167) человек полностью привиты.