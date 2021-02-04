Число умерших ковидных пациентов на Алтае перевалило за 2 тысячи человек

Всего за 24 часа подтвердилось еще 180 случаев заболевания COVID-19 и 108 пациентов победили болезнь.
В госпиталях остаются 345 тяжелобольных пациентов, 86 из них на аппаратах ИВЛ.
Всего в больницах лечатся от коронавируса 1 620 человек и 675 пациентов проходят лечение от вирусной пневмонии.
Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 39 724 человека. Выздоровели всего 35 637 человек. Умерло 2 012 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 47,
- Бийск — 14,
- Рубцовск — 13,
- Камень-на-Оби — 11,
- Заринск, Яровое, Поспелихинский район — по 6 заболевших,
- Бийский, Крутихинский районы — по 5 заболевших,
- Алейский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Целинный районы — по 4 заболевших,
- Алейск, Белокуриха, Зональный, Красногорский, Кытмановский, Михайловский, Троицкий, Усть-Пристанский, Шелаболихинский район — по 3 заболевших,
- Новоалтайск, Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Павловский, Петропавловский, Табунский районы- по 2 заболевших,
- Заринский, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Первомайский, Рубцовский районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
По данным на утро 4 февраля, 13 429 (+935 за сутки) человек получили первую прививку и 1 959 (+167) человек полностью привиты.