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Жизнь

Число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 3 тыс. человек

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 71 пациент, умерло 6 человек, сообщили 5 мая в оперштабе.

Работа подстанций скорой помощи в Барнауле.
Работа подстанций скорой помощи в Барнауле.
Анна Зайкова.

Количество тяжелобольных пациентов составляет 192 человека, из них 77 находятся на ИВЛ.

Всего в госпиталях лечатся 769 человек с коронавирусом и 207 пациентов с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии в Алтайском крае составляет 50 015 человек. Выздоровели всего 44 933 человека. Умерло 3 001 человек, все взрослые.

Новые случаи

  • Барнаул — 22, Бийск — 8, Рубцовск — 7,
  • Бийский район — 4,
  • Алейск, Заринск, Павловский, Егорьевский районы — по 2 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Алейский, Алтайский, Завьяловский, Заринский, Зональный, Красногорский, Михайловский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
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