Число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 3 тыс. человек

Количество тяжелобольных пациентов составляет 192 человека, из них 77 находятся на ИВЛ.
Всего в госпиталях лечатся 769 человек с коронавирусом и 207 пациентов с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии в Алтайском крае составляет 50 015 человек. Выздоровели всего 44 933 человека. Умерло 3 001 человек, все взрослые.
Новые случаи
- Барнаул — 22, Бийск — 8, Рубцовск — 7,
- Бийский район — 4,
- Алейск, Заринск, Павловский, Егорьевский районы — по 2 заболевших,
- Камень-на-Оби, Алейский, Алтайский, Завьяловский, Заринский, Зональный, Красногорский, Михайловский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.