Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 октября 1°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае превысило 700

За сутки в Алтайском крае умерли 11 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщили 24 октября в оперативном штабе. Выявили еще 206 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 15 бессимтомных.

Медицина. Коронавирус.
Медицина. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

В ковидных госпиталях находится 377 человек в тяжелом состоянии, 149 из них на аппаратах ИВЛ.

За сутки минздрав развернул 242 новых койки, итого коечный фонд насчитывает 5 047 мест, из которых свободны 658.

За весь период пандемии умерло 702 человека, все взрослые.

Общее число заболевших составляет 17 716 человек, выздоровело — 15 097 (за сутки +190 человек).

Новые случаи

  • Барнаул — 79,
  • Бийск — 18,
  • Рубцовск — 15,
  • Алейск, Новоалтайск — по 9 заболевших,
  • Славгород, Первомайский район — по 8 заболевших,
  • Локтевский район — 7,
  • Заринск — 6,
  • Белокуриха, Благовещенский, Бурлинский, Поспелихинский районы — по 5 заболевших,
  • Кулундинский, Кытмановский районы — по 4 заболевших,
  • Залесовский, Новичихинский районы — по 3 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Алтайский район — по 2 заболевших,
  • Алейский, Баевский, Быстроистокский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Рубцовский, Троицкий, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость