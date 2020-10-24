Число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае превысило 700

В ковидных госпиталях находится 377 человек в тяжелом состоянии, 149 из них на аппаратах ИВЛ.
За сутки минздрав развернул 242 новых койки, итого коечный фонд насчитывает 5 047 мест, из которых свободны 658.
За весь период пандемии умерло 702 человека, все взрослые.
Общее число заболевших составляет 17 716 человек, выздоровело — 15 097 (за сутки +190 человек).
Новые случаи
- Барнаул — 79,
- Бийск — 18,
- Рубцовск — 15,
- Алейск, Новоалтайск — по 9 заболевших,
- Славгород, Первомайский район — по 8 заболевших,
- Локтевский район — 7,
- Заринск — 6,
- Белокуриха, Благовещенский, Бурлинский, Поспелихинский районы — по 5 заболевших,
- Кулундинский, Кытмановский районы — по 4 заболевших,
- Залесовский, Новичихинский районы — по 3 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Алтайский район — по 2 заболевших,
- Алейский, Баевский, Быстроистокский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Рубцовский, Троицкий, Чарышский районы — по 1 заболевшему.