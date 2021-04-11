11 апреля 6°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае приближается к 3000

12 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за последние сутки — общее число скончавшихся с COVID-19 в регионе за все время составило 1815 человек.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

«В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 83 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 42 пациента, умерло 12 человек, от COVID-19−12. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 48 124 человек, в т.ч. 3 306 ребенка. Выздоровели всего 43 142 (+42) человека. Умерло 2 815 (+12) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 929 (+12) человек; иные причины смерти — 886 (+0) человек», — сообщили 11 апреля в региональном оперштабе.

На сегодняшний день на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 925 человек.

Количество тяжелобольных — 216, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 83.

Что касается вакцинации от COVID-19, то общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 151 257 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость