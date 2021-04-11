Число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае приближается к 3000

12 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за последние сутки — общее число скончавшихся с COVID-19 в регионе за все время составило 1815 человек.

«В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 83 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 42 пациента, умерло 12 человек, от COVID-19−12. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 48 124 человек, в т.ч. 3 306 ребенка. Выздоровели всего 43 142 (+42) человека. Умерло 2 815 (+12) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 929 (+12) человек; иные причины смерти — 886 (+0) человек», — сообщили 11 апреля в региональном оперштабе.

На сегодняшний день на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 925 человек.

Количество тяжелобольных — 216, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 83.

Что касается вакцинации от COVID-19, то общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 151 257 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины.