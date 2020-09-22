Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 сентября 16°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

+78. Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти

За сутки в Алтайском крае подтвердилось еще 78 случаев заболевания коронавирусом, сообщил 22 сентября оперативный штаб.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

В Барнауле выявили 42 заболевших, в Новоалтайске, Ключевском районе — по 5 заболевших, в Заринске, Первомайском районе — по 4 заболевших, в Рубцовске, Благовещенском, Михайловском, Поспелихинском районах — по 2 заболевших, в Алейске, ЗАТО Сибирский, Волчихинском, Калманском, Кулундинском, Новичихинском, Павловском, Рубцовском, Троицком и Угловском районах — по 1 заболевшему.

В тяжелом состоянии находятся 148 человек, 63 на аппаратах ИВЛ.

За сутки умерло 6 человек. За весь период скончалось 437 пациентов.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 13 138 человек, всего выздоровело 11 750 человек (за сутки — 51 пациент).

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость