+78. Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти

В Барнауле выявили 42 заболевших, в Новоалтайске, Ключевском районе — по 5 заболевших, в Заринске, Первомайском районе — по 4 заболевших, в Рубцовске, Благовещенском, Михайловском, Поспелихинском районах — по 2 заболевших, в Алейске, ЗАТО Сибирский, Волчихинском, Калманском, Кулундинском, Новичихинском, Павловском, Рубцовском, Троицком и Угловском районах — по 1 заболевшему.
В тяжелом состоянии находятся 148 человек, 63 на аппаратах ИВЛ.
За сутки умерло 6 человек. За весь период скончалось 437 пациентов.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 13 138 человек, всего выздоровело 11 750 человек (за сутки — 51 пациент).