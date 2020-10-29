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Жизнь

Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае стремится к 19 тысячам. Умерло 748 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 216 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили 29 октября в оперштабе.

Медицина, коронавирус.
Медицина, коронавирус.
СС0

Количество тяжелобольных в госпиталях составляет 480 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 151.

В крае развернули 5438 койки для больных коронавирусом, в резерве находится 621.

Общее число заболевших составляет 18 781 человек, выздоровело — 15 936 (за сутки +122) человек. За весь период умерло 748 пациентов. За последние сутки скончалось 14 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 83,
  • Бийск — 23,
  • Рубцовск — 17,
  • Заринск, Новоалтайск — по 10 заболевших,
  • Алейск, Славгород — по 8 заболевших,
  • Благовещенский, Первомайский районы — по 7 заболевших,
  • Белокуриха — 6,
  • Алтайский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
  • Тальменский, Троицкий, Чарышский районы — по 4 заболевших,
  • Алейский, Быстроистокский, Поспелихинский, Топчихинский районы — по 3 заболевших,
  • Косихинский, Петропавловский, Советский район — по 1 заболевшему.
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