Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае стремится к 19 тысячам. Умерло 748 человек

Количество тяжелобольных в госпиталях составляет 480 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 151.
В крае развернули 5438 койки для больных коронавирусом, в резерве находится 621.
Общее число заболевших составляет 18 781 человек, выздоровело — 15 936 (за сутки +122) человек. За весь период умерло 748 пациентов. За последние сутки скончалось 14 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 83,
- Бийск — 23,
- Рубцовск — 17,
- Заринск, Новоалтайск — по 10 заболевших,
- Алейск, Славгород — по 8 заболевших,
- Благовещенский, Первомайский районы — по 7 заболевших,
- Белокуриха — 6,
- Алтайский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
- Тальменский, Троицкий, Чарышский районы — по 4 заболевших,
- Алейский, Быстроистокский, Поспелихинский, Топчихинский районы — по 3 заболевших,
- Косихинский, Петропавловский, Советский район — по 1 заболевшему.