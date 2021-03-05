Число заболевших коронавирусом детей в Алтайском крае перевалило за 3 тысячи

За сутки в Алтайском крае подтвердилось еще 129 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 122 пациента, умерло 12 человек, сообщили 5 марта в оперштабе.

Всего в ковидных госпиталях на лечении находятся 1 417 человек с COVID-19 и 500 пациентов с вирусной пневмонией.

342 человека в тяжелом состоянии, из них 100 на ИВЛ.

В резервном фонде 559 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 44 183 человек, из них 3 019 детей. Выздоровели всего 39 487 человек. Умерло 2 388 пациентов.

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