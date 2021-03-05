Число заболевших коронавирусом детей в Алтайском крае перевалило за 3 тысячи

Всего в ковидных госпиталях на лечении находятся 1 417 человек с COVID-19 и 500 пациентов с вирусной пневмонией.
342 человека в тяжелом состоянии, из них 100 на ИВЛ.
В резервном фонде 559 коечных мест.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 44 183 человек, из них 3 019 детей. Выздоровели всего 39 487 человек. Умерло 2 388 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 36,
- Рубцовск — 15,
- Бийск — 14,
- Яровое — 7,
- Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Поспелихинский район — по 5 заболевших,
- Новоалтайск — 3,
- Благовещенский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Немецкий национальный, Рубцовский, Советский, Солтонский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Волчихинский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Усть-Калманский, Хабарский район, Шипуновский районы -по 1 заболевшему.