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Жизнь

Число заболевших коронавирусом детей в Алтайском крае перевалило за 3 тысячи

За сутки в Алтайском крае подтвердилось еще 129 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 122 пациента, умерло 12 человек, сообщили 5 марта в оперштабе.

Дети. Карантин.
Дети. Карантин.
CC0

Всего в ковидных госпиталях на лечении находятся 1 417 человек с COVID-19 и 500 пациентов с вирусной пневмонией.

342 человека в тяжелом состоянии, из них 100 на ИВЛ.

В резервном фонде 559 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 44 183 человек, из них 3 019 детей. Выздоровели всего 39 487 человек. Умерло 2 388 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 36,
  • Рубцовск — 15,
  • Бийск — 14,
  • Яровое — 7,
  • Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Поспелихинский район — по 5 заболевших,
  • Новоалтайск — 3,
  • Благовещенский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Немецкий национальный, Рубцовский, Советский, Солтонский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Волчихинский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Усть-Калманский, Хабарский район, Шипуновский районы -по 1 заболевшему.
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