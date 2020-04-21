+41. Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае перевалило за сотню

За сутки в Алтайском крае подтвердили еще 41 случай заболевания Covid-19, сообщили 21 апреля в оперативном штабе.

Количество лабораторно подтвержденных случаев выросло до 127, среди них 11 — дети.

Из числа заболевших 53 человека — жители Барнаула, 74 — жители других территорий края.

Значительное увеличение произошло за счет выявленного заболевания у работников промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» в пригороде Змеиногорска. На прошлой неделе коронавирус обнаружили у прибывшего на рудник работника из Республики Башкортостан.

У всех контактных с ним лиц взяли анализы, а сами они 17 апреля изолированы в общежитии предприятия.

Таким образом, в Змеиногорске по данным на 21 апреля инфицированы 38 человек, 37 из них — работники рудника.

После подтверждения результатов анализов большинство из них госпитализированы в инфекционный госпиталь в Рубцовской ЦРБ и другие клиники.

Кроме этого, на 4 человека увеличилось количество заболевших в Барнауле (теперь здесь 53 больных), один человек заболел в Бийске (всего 3 больных), появился коронавирус у одного человека в райцентре Родино.

На 21 апреля в регионе на коронавирусную инфекцию обследовали 14 439 человек, под медицинским наблюдением находятся 1 565 человек (в том числе 24 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 6 189 человек.

Проходят лечение 118 человек, 9 вылечены и выписаны из медицинских учреждений, заявили в оперштабе.