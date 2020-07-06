+124. Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае стремительно растет

124 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае, сообщил 6 июля оперативный штаб. Четыре человека скончались.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.

Из числа новых заболевших больше всего жителей Барнаула — 48 человек.

Далее Рубцовск — 18, Михайловский район — 16, Новоалтайск — 12, Первомайский район — 5, Тальменский район — 4, Залесовский район — 3, Локтевский район — 3, Бийск — 3, Рубцовский район — 2, Советский район — 2, Славгород — 2, Заринск, Алтайский, Волчихинский, Змеиногорский, Кулундинский, Павловский районы — по одному человеку.

Выздоровело за сутки 35 человек. Скончались четверо, один из них от COVID-19.

Всего в крае 4538 инфицированных, выписаны по выздоровлению 3253 человека.

Скончалось 104 человека, в том числе 45 случаев от COVID-19, 56 случаев — иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.