Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 июля 23°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

+124. Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае стремительно растет

124 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае, сообщил 6 июля оперативный штаб. Четыре человека скончались.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

Из числа новых заболевших больше всего жителей Барнаула — 48 человек.

Далее Рубцовск — 18, Михайловский район — 16, Новоалтайск — 12, Первомайский район — 5, Тальменский район — 4, Залесовский район — 3, Локтевский район — 3, Бийск — 3, Рубцовский район — 2, Советский район — 2, Славгород — 2, Заринск, Алтайский, Волчихинский, Змеиногорский, Кулундинский, Павловский районы — по одному человеку.

Выздоровело за сутки 35 человек. Скончались четверо, один из них от COVID-19.

Всего в крае 4538 инфицированных, выписаны по выздоровлению 3253 человека.

Скончалось 104 человека, в том числе 45 случаев от COVID-19, 56 случаев — иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость