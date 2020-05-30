Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае вновь резко выросло. Рейтинг городов и районов

Динамика выздоровления пока остает в два раза. За сутки был выписан 31 пациент.
- Всего зараженных в Алтайском крае — 1779.
- Из них дети — 184.
- Тяжелые больные — 41.
- Подключены к аппарату ИВЛ — 15.
- Умерли за весь период — 22, в том числе от COVID-19 — 12.
- Выздоровели — 759.
Рейтинг городов и районов Алтайского краю по числу заболевших
- Барнаул — 859,
- Змеиногорский район — 253,
- Бийск — 133,
- Рубцовск — 76,
- Новоалтайск — 44,
- Павловский район — 33,
- Славгород — 31,
- Благовещенский район — 26,
- Тюменцевский район — 24,
- Поспелихинский район — 23,
- Первомайский район — 22,
- Ребрихинский район — 17,
- Тальменский район — 16,
- Рубцовский район — 14,
- Горняк — 13,
- Курьинский район — 13,
- Камень-на-Оби — 12,
- ЗАТО Сибирский — 12,
- Бурлинский район — 12,
- Немецкий район — 11,
- Бийский район — 9,
- Заринск — 8,
- Алейск — 8,
- Новичихинский район — 7,
- Третьяковский район — 7,
- Крутихинский район — 6,
- Советский район — 6,
- Родинский район — 6,
- Завьяловский район — 6,
- Зональный район — 6,
- Солонешенский район — 5,
- Волчихинский район — 5,
- Косихинский район — 5,
- Яровое — 4,
- Егорьевский район — 4,
- Усть-Калманский район — 4,
- Табунский район — 4,
- Залесовский район — 4,
- Кулундинский район — 3,
- Шипуновский район — 3,
- Заринский район — 3,
- Усть-Пристанский район — 3,
- Михайловский район — 3,
- Алтайский район — 2,
- Мамонтовский район — 2,
- Ключевский район — 2,
- Алейский район — 2,
- Троицкий район — 1,
- Целинный район — 1,
- Романовский район — 1,
- Тогульский район -1,
- Белокуриха — 1,
- Каменский район — 1,
- Шелаболихинский район — 1,
- Быстроистокский район — 1.