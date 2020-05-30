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Жизнь

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае вновь резко выросло. Рейтинг городов и районов

30 мая в Алтайском крае подтвержден 71 новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. 1 пациент скончался от COVD-19, а общее число заболевших составило 1779 человек, сообщает региональный оперштаб.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Динамика выздоровления пока остает в два раза. За сутки был выписан 31 пациент.

  • Всего зараженных в Алтайском крае — 1779.
  • Из них дети — 184.
  • Тяжелые больные — 41.
  • Подключены к аппарату ИВЛ — 15.
  • Умерли за весь период — 22, в том числе от COVID-19 — 12.
  • Выздоровели — 759.

Рейтинг городов и районов Алтайского краю по числу заболевших

  • Барнаул — 859,
  • Змеиногорский район — 253,
  • Бийск — 133,
  • Рубцовск — 76,
  • Новоалтайск — 44,
  • Павловский район — 33,
  • Славгород — 31,
  • Благовещенский район — 26,
  • Тюменцевский район — 24,
  • Поспелихинский район — 23,
  • Первомайский район — 22,
  • Ребрихинский район — 17,
  • Тальменский район — 16,
  • Рубцовский район — 14,
  • Горняк — 13,
  • Курьинский район — 13,
  • Камень-на-Оби — 12,
  • ЗАТО Сибирский — 12,
  • Бурлинский район — 12,
  • Немецкий район — 11,
  • Бийский район — 9,
  • Заринск — 8,
  • Алейск — 8,
  • Новичихинский район — 7,
  • Третьяковский район — 7,
  • Крутихинский район — 6,
  • Советский район — 6,
  • Родинский район — 6,
  • Завьяловский район — 6,
  • Зональный район — 6,
  • Солонешенский район — 5,
  • Волчихинский район — 5,
  • Косихинский район — 5,
  • Яровое — 4,
  • Егорьевский район — 4,
  • Усть-Калманский район — 4,
  • Табунский район — 4,
  • Залесовский район — 4,
  • Кулундинский район — 3,
  • Шипуновский район — 3,
  • Заринский район — 3,
  • Усть-Пристанский район — 3,
  • Михайловский район — 3,
  • Алтайский район — 2,
  • Мамонтовский район — 2,
  • Ключевский район — 2,
  • Алейский район — 2,
  • Троицкий район — 1,
  • Целинный район — 1,
  • Романовский район — 1,
  • Тогульский район -1,
  • Белокуриха — 1,
  • Каменский район — 1,
  • Шелаболихинский район — 1,
  • Быстроистокский район — 1.

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