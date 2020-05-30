Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае вновь резко выросло. Рейтинг городов и районов

30 мая в Алтайском крае подтвержден 71 новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. 1 пациент скончался от COVD-19, а общее число заболевших составило 1779 человек, сообщает региональный оперштаб.

Динамика выздоровления пока остает в два раза. За сутки был выписан 31 пациент.

Всего зараженных в Алтайском крае — 1779.

Из них дети — 184.

Тяжелые больные — 41.

Подключены к аппарату ИВЛ — 15.

Умерли за весь период — 22 , в том числе от COVID-19 — 12.

Выздоровели — 759.

Рейтинг городов и районов Алтайского краю по числу заболевших