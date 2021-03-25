Число заболевших ковидом в Алтайском крае превысило 46,5 тыс. человек

Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 46,5 тыс. человек. За последние сутки выявлено 107 новых случаев инфицирования, выздоровело 112 пациентов, умерло 10 человек с COVID-19, проинформировали в региональном оперштабе.

«Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 46 510 человек, в т.ч. 3 196 детей. Выздоровели всего 41 576 (+112) человек. Умерло 2 625 (+10) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 753 (+8) человека; иные причины смерти — 872 (+2) человека», — говорится в сообщении.

По данным на 25 марта, в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 1 259 человек.

Количество тяжелобольных — 298 человек. К аппаратам ИВЛ подключено 92 пациента.

Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 289 955 человек.

По последним данным, в регионе прививается 81 313 человек, в том числе. 24 027 человек получили первую прививку, а 57 286 человек полностью прошли вакцинацию (получили две прививки).