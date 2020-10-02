Число заболевших COVID-19 за сутки в Алтайском крае превысило сотню человек

В Алтайском крае за сутки выявили 101 человека с положительным результатом тестирования на COVID-19, сообщили в оперштабе. Такого не было с начала августа.

В Барнауле выявили 61 случай, в Бийском районе — 9, в Бийске, Рубцовске — по 6 заболевших, в Кулундинском районе — 5, Тальменском районе — 4, Троицком районе — 3, Мамонтовском — 2, в Камне-на-Оби, Крутихинском, Ребрихинском, Смоленском и Шелаболихинском районах — по одному заболевшему.

Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ составило 251 и 89 человек соответственно.

За сутки скончалось 9 пациентов, всего с начала пандемии умерло 502 человека.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 14022 человек, в том числе 1044 детей.

Всего выздоровело 12 330 человек, из них за прошедшие сутки — 45 пациентов.