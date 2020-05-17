+40. Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае приближается к 1000

40 новых случаев случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Алтайском крае за минувшие сутки, сообщает в своем Telegram-канале региональный оперштаб по коронавирусу.

Новые инфицированные выявлены в Бийске — 10 человек, Барнауле — 9, Рубцовске — 5, Курьинском районе — 4, Новоалтайске — 3, Змеиногорском районе — 2, Завьяловском районе — 2, Заринске — 1, Павловском районе — 1, Бийском районе — 1, Тюменцевском районе — 1, Солонешенском районе — 1.

По данным на 17 мая, общее число заболевших в крае — 925 человек, в том числе 121 ребенок до 17 лет включительно. Выписаны из клиник 458 пациентов, из них 17 — за прошедшие сутки.

«Из общего числа заболевших 84 случая — завозные, в том числе 2 — из-за рубежа. 648 случаев — по контакту с заболевшими. 125 — выявлено у больных внебольничной пневмонией, 186- у заболевших ОРВИ, в 614 случаях — бессимптомное течение», — отметили в оперштабе.

Картина распространения Жители Барнаула — 311, Змеиногорского района — 244, Бийска — 94, Рубцовска — 40, Павловского района — 23, Поспелихинского района — 23, Благовещенского района — 19, Новоалтайска — 15, Славгорода — 14, Тальменского района — 13, Рубцовского района — 10, Немецкого национального района — 10, Каменя-на-Оби — 8, Бурлинского района — 8, Новичихинского района — 7, Третьяковского района — 7, Тюменцевского района — 7, ЗАТО Сибирского — 7, Горняка — 6, Родинского района — 6, Первомайского района — 5, Курьинского района — 5, Ярового — 4, Заринска — 4, Бийского района — 3, Крутихинского района — 3, Ребрихинского района — 3, Табунского района — 3, Завьяловского района — 2, Егорьевского района — 2, Кулундинского района — 2, Косихинского района — 2, Алейска — 2, Советского района — 2, Троицкого района — 1, Целинного района — 1, Михайловского района — 1, Романовского района — 1, Алтайского района — 1, Усть-Калманского район — 1, Волчихинского района — 1, Мамонтовского района — 1, Шипуновского района — 1, Тогульского района — 1, Солонешенского района — 1.

Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции — 4897 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция — 13986 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 54409 человек.