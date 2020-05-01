Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае вновь выросло. Рейтинг городов и районов

В каких муниципалитетах зафиксированы заражения за последние сутки:
- Барнаул — 19,
- Змеиногорский район — 5,
- Немецкий район — 3,
- Павловский район — 2,
- Рубцовск — 1,
- Рубцовский район -1,
- Бийск- 1,
- Новоалтайск — 1,
- Яровое — 1,
- Тальменский район — 1,
- Славгород — 1,
- Алтайский район — 1,
- Усть- Калманский район — 1,
- Бийский район — 1.
- ЗАТО Сибирский.- 2.
Рейтинг муниципалитетов Алтайского края по заражению COVID-19 на 1 мая:
- Змеиногорский район и Змеиногорск — 164
- Барнаул — 121,
- Бийск — 36,
- Поспелихинский район — 19,
- Павловский район — 11,
- Рубцовск — 8,
- Немецкий район — 7,
- Рубцовский район — 6,
- Камень-на-Оби — 6,
- Горняк — 6,
- Новичихинский район — 6,
- Тальменский район — 4,
- Первомайский район — 4,
- Крутихинский район — 3,
- Славгород — 3,
- Советский район — 2,
- Новоалтайск — 2,
- ЗАТО Сибирский — 2,
- Яровое — 2,
- Заринск -1,
- Бийский район — 1,
- Родинский район — 1,
- Троицкий район -1,
- Целинный район — 1,
- Михайловский район — 1,
- Романовский район — 1,
- Егорьевский район — 1,
- Кулундинский район — 1,
- Алтайский район — 1,
- Усть-Калманский район — 1.