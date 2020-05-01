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Жизнь

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае вновь выросло. Рейтинг городов и районов

Еще 41 случай заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован в Алтайском крае за прошедшие сутки. По данным на 1 мая, число инфицированных увеличилось до 423 человек (в том числе 35 детей). Вирус впервые проник в ЗАТО Сибирский. Выздоровели при этом 56 пациентов, сообщает региональный оперштаб.

Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом.
Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом.
https://www.instagram.com/minzdravalt/

В каких муниципалитетах зафиксированы заражения за последние сутки:

  • Барнаул — 19,
  • Змеиногорский район — 5,
  • Немецкий район — 3,
  • Павловский район — 2,
  • Рубцовск — 1,
  • Рубцовский район -1,
  • Бийск- 1,
  • Новоалтайск — 1,
  • Яровое — 1,
  • Тальменский район — 1,
  • Славгород — 1,
  • Алтайский район — 1,
  • Усть- Калманский район — 1,
  • Бийский район — 1.
  • ЗАТО Сибирский.- 2.

Рейтинг муниципалитетов Алтайского края по заражению COVID-19 на 1 мая:

  1. Змеиногорский район и Змеиногорск — 164
  2. Барнаул — 121,
  3. Бийск — 36,
  4. Поспелихинский район — 19,
  5. Павловский район — 11,
  6. Рубцовск — 8,
  7. Немецкий район — 7,
  8. Рубцовский район — 6,
  9. Камень-на-Оби — 6,
  10. Горняк — 6,
  11. Новичихинский район — 6,
  12. Тальменский район — 4,
  13. Первомайский район — 4,
  14. Крутихинский район — 3,
  15. Славгород — 3,
  16. Советский район — 2,
  17. Новоалтайск — 2,
  18. ЗАТО Сибирский — 2,
  19. Яровое — 2,
  20. Заринск -1,
  21. Бийский район — 1,
  22. Родинский район — 1,
  23. Троицкий район -1,
  24. Целинный район — 1,
  25. Михайловский район — 1,
  26. Романовский район — 1,
  27. Егорьевский район — 1,
  28. Кулундинский район — 1,
  29. Алтайский район — 1,
  30. Усть-Калманский район — 1.
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