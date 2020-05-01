Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае вновь выросло. Рейтинг городов и районов

Еще 41 случай заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован в Алтайском крае за прошедшие сутки. По данным на 1 мая, число инфицированных увеличилось до 423 человек (в том числе 35 детей). Вирус впервые проник в ЗАТО Сибирский. Выздоровели при этом 56 пациентов, сообщает региональный оперштаб.