Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 апреля
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло до 12 человек

Еще пять случаев Cоvid-19 подтверждены в Алтайском крае. Об этом вечером 5 апреля сообщил региональный штаб по профилактике коронавируса.

Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
barnaul.org

Трое из них выявлены по контакту с предыдущими заболевшими, без клинических проявлений.

Еще два случая — заболевшие, у которых лабораторные анализы взяты в связи с тяжелой формой плеврита у одного пациента и пневмонии — у второго. Никаких контактов с ранее заболевшими у этих двух больных не установлено.

Медики проводят больным необходимый курс лечения, специалисты регионального управления Роспотребнадзора уточняют круг возможных контактов.

Таким образом общее количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае увеличилось до 12.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость