Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло до 12 человек

Трое из них выявлены по контакту с предыдущими заболевшими, без клинических проявлений.
Еще два случая — заболевшие, у которых лабораторные анализы взяты в связи с тяжелой формой плеврита у одного пациента и пневмонии — у второго. Никаких контактов с ранее заболевшими у этих двух больных не установлено.
Медики проводят больным необходимый курс лечения, специалисты регионального управления Роспотребнадзора уточняют круг возможных контактов.
Таким образом общее количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае увеличилось до 12.