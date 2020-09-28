Число заразившихся COVID-19 и тяжелобольных на Алтае ежедневно продолжает прибывать

В Барнауле положительные тесты подтвердились у 53 человек, в Заринске, Рубцовске и Первомайском районе выявили по 4 заболевших, в Новоалтайске и Целинном районе — по 3 заболевших. Благовещенский, Заринский, Павловский, Рубцовский районы — по 2 заболевших. Алейск, Зональный, Ключевской, Крутихинский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Советский, Солонешенский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
В тяжелом состоянии в больницах края находятся 200 человек (+5 за сутки), 69 — на аппаратах ИВЛ.
За сутки умерло два человека. Всего с начала пандемии скончалось 472 человека.
Всего в крае инфицированных — 13 635, количество выписанных — 12 141 человек.