Чистейший песок, водные горки и шашлык. Как преобразилось почти «убитое» озеро Варежка

Предприниматель Павел Авкопашвили осуществил свою большую мечту — восстановил озеро Варежка на Южном и превратил его в место отдыха для всех жителей пригорода и Барнаула. Уже 1 июня можно брать купальники и полотенца и отправляться на водоем. Расскажем, что здесь приготовили для гостей — и какой ценой.

«Не хватало природы»

Как рассказывает автор проекта, в свое детище он вложил много личного.

Павел Авкопашвили,

автор проекта , инвестор , участник предварительного голосования «Единой России» по округу 20:

— Я деревенский, родился и вырос в селе Быстрый Исток. Студентом приехал в Барнаул и уже много лет здесь живу. Все эти годы мне очень не хватало природы, места, где можно отдохнуть на берегу озера. Решил сделать что-то, что будет радовать всех жителей города. Ради этого и затеял проект: было полностью вычищено дно озера, целиком заменена вода, очищены все берега. Теперь здесь уютно и чисто. Надеюсь, для жителей поселка Южный озеро Варежка станет местом отдыха.

В работе Павел ориентировался на партийный проект «Единой России» «Городская среда». «Я считаю, что необходимо объединить усилия государства, ответственного бизнеса и граждан. И именно партия стала такой „точкой сборки“», — говорит он.

Почему выбрал именно это озеро, объясняет просто: водоем искусственный, а, значит, его можно огородить, и, что главное, — в отвратительном состоянии. Это нужно было срочно исправлять.

Павел Авкопашвили. Дмитрий Лямзин

«Мусор вывозили КаМАЗами»

Мягко говоря, Варежка была «поношенной», когда Авкопашвили впервые ее увидел. «Стоит желто-зеленая лужа 20 на 20 метров. Все остальное — сушь, грязь, мусор. Начал искать информацию о ней — ничего нет. Единственное: есть один ролик в „Одноклассниках“ — „Ностальгия по озеру Варежка“ тридцатилетней давности. Опираясь на него, решил восстановить прежний облик места», —рассказывает автор проекта.

Три гусеничных экскаватора круглосуточно убирали двухметровый слой ила и грязи. Избавились от погибших и сгнивших деревьев. Мусор вывозили КаМАЗами. Загрузили четыре машины резиновыми колесами, аккумуляторами, бутылками и прочим мусором.

Грунт озера и берега расчистили до глины и заполнили более чем 40 тыс. тонн песка. Его на место возили круглосуточно два месяца подряд.

Толщина песчаного слоя доходит до 80 сантиметров, чтобы дети могли в нем играть, без проблем создавать рвы для своих замков. Саму площадку вокруг озера разровняли, сделали максимально пологие берега — так вход в воду будет комфортным и безопасным. При этом рабочие сделали все, чтобы сохранить форму водоема.

По лицензии тут же пробили артезианскую скважину, с ее помощью Варежку 40 дней заполняли чистой водой. Территорию огородили забором от лишних глаз.

До всего этого была проведена большая работа с документами, получению различных разрешений. В этом Павлу посодействовала партия «Единая Россия» и администрация города. «Только кажется мелочью — говорю, как практикующий юрист. Чтобы успеть открыться к началу сезона, нам было важно ускорить проведение той или иной экспертизы. Ценна и любая другая помощь, которую нам оказали в рамках своих полномочий», — говорит Акопашвили.

При этом, как отмечает инвестор, абсолютно все средства, на которые был выполнен проект — частные. Проектная сумма — 50 млн рублей. Желая воплотить свою мечту как можно лучше, автор проекта вышел за рамки бюджета.

Александр Ельников. Дмитрий Лямзин

Александр Ельников,

действующий депутат Барнаульской городской думы , директор спортивной школы «Рубин»:

— Это легендарное озеро, на котором прошло мое детство, конечно, было болью для всех жителей Южного. Все видели, как оно приходило в упадок, заполнялось хламом, бутылками, шприцами. В последние годы Варежку и озером-то трудно было назвать — настоящее болото, где квакали лягушки, и росла высокая трава. Я, как житель Южного, очень радовался, когда видел, что оно восстанавливается. Теперь это будет многофункциональная территория для отдыха. У нас с моими воспитанниками теперь есть большие надежды на то, что это место только будет процветать.

Виталий Казаков,

предприниматель , участник предварительного голосования «Единой России» по округу 20:

— У меня связано очень много особенных воспоминаний с Варежкой — в детстве ходил сюда с родителями отдыхать и сам — рыбачить. Со временем это место приобрело совсем некультурный вид, и ни о каком детском отдыхе и речи не могло быть. Теперь все изменилось. Я считаю это очень важным проектом, как для Барнаула, так и для близлежащих поселков, ведь мест, где можно комфортно и безопасно отдохнуть семьей у воды, практически нет. Поэтому проект можно даже назвать социальным.

Виталий Казаков. Дмитрий Лямзин

Горки: водные и снежные

Работа по благоустройству Варежки еще не закончена. Однако здесь уже есть все для комфортного отдыха: туалеты, раздевалки, душевые и фудкорт. Здесь будут продавать шашлык, мороженое, сосиски, картошку-фри, окорочка во фритюре, выпечку и напитки. Обещают, что вкусно и недорого.

На озере для начала установят шесть взрослых и две детских водных горок, сетку для водного поло, катамараны. На пляже натянут две сетки для волейбола, организуют место для бадминтона. На песке уже стоят 500 шезлонгов.

Также уже построено административное здание, где для посетителей будут открыты теплые туалеты круглый год. И это не случайно — в зимний сезон здесь можно будет кататься на бубликах с горки.

Павел Авкопашвили,

автор проекта , частник предварительного голосования «Единой России» по округу 20:

— Будет 200-метровый скат с высокой горки в середину водоема. В прошлом году сами опробовали и проверили толщину льда. Она составила 80 сантиметров — это безопасно, на груженом грузовике даже проехать можно. Идти наверх, правда, долго, обязательно подумаем о подъемнике.

Павел Авкопашвили. Дмитрий Лямзин

Когда откроется Варежка и как будет работать

Официальное открытие состоится 1 июня в 17:00. Тогда же начнется праздник в честь Дня защиты детей, где ребят будут развлекать любимые мультперсонажи.

Для жителей поселка Южный Варежка находится в шаговой доступности. Барнаульцы же могут доехать до пляжа на 55-м автобусе. Пять минут от остановки «Пожарная часть» — и вы на месте.

Летом пляж будет работать с 10:00 до 21:00.