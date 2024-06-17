«Собака Баскервилей», субботник, ностальгия. 12 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

В кино
Хоррор Камерона Кернса и Колина Кернса «Полночь с Дьяволом» в «Галактике» — 17 июня, 22:30, 18+
Драма Динары Асановой «Никудышная» в «Премьере» — 18 июня, 15:00, 16+
В театр
«Три плюс кот» в Крепостном театре — 17 июня, 19:00, 16+
«Собака Баскервилей» в Музыкальном театре — 20 июня, 18:30, 12+
«Чайка» в театре кукол «Сказка» — 20 июня, 18:30, 18+
На уборку
Очистка берега Пивоварки. Встреча у центрального входа в парк «Юбилейный» — 23 июня, 12:00, 0+
В Шишковку
Библиосреда «Визборник» в Шишковке — 19 июня, 18:00, 12+
Для детей
Мультфильм Александры Шоха и Екатерины Салабай «Три Богатыря. Ни дня без подвига» в «Киномире» — с 20 июня, 6+
На игру
Игротека « #5» от проекта «Квиз, плиз!» в «Опере» — 21 июня, 19:30, 18+
На концерт
Трибьют-концерт «КИНО» в Hairy Lemon Pub — 20 июня, 20:00, 16+
Симфонический концерт оркестра CAGMO «Король и шут» в ДК «Моторостроителей» — 23 июня, 19:00, 6+
Трибьют-концерт Queen&ABBA «Золотые хиты» в ДК «Моторостроителей» — 18 июня, 22:00, 6+
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