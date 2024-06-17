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Жизнь

«Собака Баскервилей», субботник, ностальгия. 12 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

Неделя обещает быть жаркой, и altapress.ru знает, как провести время: сходить на несколько концертов, очистить Пивоварку от мусора, отправиться на посиделки в Шишковку или увидеть театральную премьеру.

Спектакль "Чайка" в театре кукол "Сказка"
Спектакль "Чайка" в театре кукол "Сказка"
Анна Зайкова

В кино

Хоррор Камерона Кернса и Колина Кернса «Полночь с Дьяволом» в «Галактике» — 17 июня, 22:30, 18+

Драма Динары Асановой «Никудышная» в «Премьере» — 18 июня, 15:00, 16+

Фильм &quot;Никудышная&quot;.
Фильм "Никудышная".
Кадр из фильма "Никудышная".

В театр

«Три плюс кот» в Крепостном театре — 17 июня, 19:00, 16+

«Собака Баскервилей» в Музыкальном театре — 20 июня, 18:30, 12+

«Чайка» в театре кукол «Сказка» — 20 июня, 18:30, 18+

На уборку

Очистка берега Пивоварки. Встреча у центрального входа в парк «Юбилейный» — 23 июня, 12:00, 0+

200 мешков мусора вывезли с реки Пивоварки.
200 мешков мусора вывезли с реки Пивоварки.
barnaul.org

В Шишковку

Библиосреда «Визборник» в Шишковке — 19 июня, 18:00, 12+

Для детей

Мультфильм Александры Шоха и Екатерины Салабай «Три Богатыря. Ни дня без подвига» в «Киномире» — с 20 июня, 6+

На игру

Игротека « #5» от проекта «Квиз, плиз!» в «Опере» — 21 июня, 19:30, 18+

Паб-квизы в Барнауле.
Паб-квизы в Барнауле.
Егор Петров

На концерт

Трибьют-концерт «КИНО» в Hairy Lemon Pub — 20 июня, 20:00, 16+

Симфонический концерт оркестра CAGMO «Король и шут» в ДК «Моторостроителей» — 23 июня, 19:00, 6+

Трибьют-концерт Queen&ABBA «Золотые хиты» в ДК «Моторостроителей» — 18 июня, 22:00, 6+

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