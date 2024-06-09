9 июня
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Туризм

Йог, радуга нон-стопом, норвежские каскады. 7 водопадов Алтая, которые точно стоит увидеть

Altapress.ru придумал, где отдохнуть самым безбашенным — конечно же, на водопадах. Они на Алтае разные: высокие, холодные, труднодоступные, радужные. На какой отправитесь?

Водопад Учар.
Водопад Учар.
vk.com/altzapovednik/Светлана Усанова/Татьяна Акимова/Елена Шевелева/Мирослава Сахневич/Марьяна Лукашева/

Пильно
Красногорский район, Алтайский край

Расстояние от Барнаула — 270 км.

Этот водопад располагается на реке Чапшушка в селе Пильно. Он создан благодаря человеку. Имеет два каскада и мощный поток весной, которые некоторые каякеры сравнивают с норвежскими водопадами.

Водопад &quot;Пильно&quot;.
Водопад "Пильно".
altai4u.com

Пещерский
Залесовский район, Алтайский край

Расстояние от Барнаула — 166 км.

Еще один рукотворный водопад, который лучше посещать весной, когда поток разливается на ширину 10 метров и туристов почти нет. Летом он превращается в тонкие струйки, стекающие по скалам.

Пещерский водопад в с. Пещерка.
Пещерский водопад в с. Пещерка.
Валерий Степанюк.

Жираф
Солонешенский район, Алтайский край

Расстояние от Барнаула — 227 км.

Самый высокий водопад Алтайского края находится на реке Шинок. Поток воды здесь падает с высоты более 70 метров и превращается в водяную дымку. Поэтому в солнечный день здесь всегда можно увидеть радугу.

Водопад Жираф.
Водопад Жираф.
Екатерина Карзова.

Ласковый мираж
Солонешенский район, Алтайский край

Расстояние от Барнаула — 227 км.

У подножия этого водопада образуется небольшое озеро. Летом в нем купаются самые смелые — вода-то холодная. Располагается он также на реке Шинок.

Водоскат Ласковый мираж.
Водоскат Ласковый мираж.
Екатерина Карзова.

Двойной прыжок
Солонешенский район, Алтайский край

Расстояние от Барнаула — 227 км.

Этот водопад еще называют «Йог». Выглядит он тоже внушительно: вода обрушивается с 28-метровой высоты в два «прыжка», поднимая множество брызг.

Водопад &quot;Двойной прыжок&quot; или &quot;Йог&quot;.
Водопад "Двойной прыжок" или "Йог".
ru.m.wikipedia.org/Чуваев Николай

Учар
Турочакский район, Республика Алтай

Расстояние от Барнаула — 300 км.

Располагается на реке Чульча в Алтайском заповеднике. Он самый большой и опасный в республике: высота падения —160 метров. Чуть более 10 лет назад к Учару проложили туристический маршрут. Но идти по нему рекомендуют лишь самым выносливым: Учар даже входит в список «5 самых труднодоступных достопримечательностей России».

Водопад Учар.
Водопад Учар.
ru.wikipedia.org

Корбу
Турочакский район, Республика Алтай

Расстояние от Барнаула — 321 км.

Одна из главных достопримечательностей Телецкого озера. Высота Корбу — 12,5 метров. Рядом есть обзорная площадка, с которой можно посмотреть на водопад с 25 метров. Добраться сюда можно только — на катере или теплоходе «Пионер Алтая».

Водопад Корбу в Алтайском биосферном заповеднике.
Водопад Корбу в Алтайском биосферном заповеднике.
vk.com/altzapovednik/Роман Воробьев, Татьяна Клименко

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