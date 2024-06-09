Йог, радуга нон-стопом, норвежские каскады. 7 водопадов Алтая, которые точно стоит увидеть

Пильно
Красногорский район, Алтайский край
Расстояние от Барнаула — 270 км.
Этот водопад располагается на реке Чапшушка в селе Пильно. Он создан благодаря человеку. Имеет два каскада и мощный поток весной, которые некоторые каякеры сравнивают с норвежскими водопадами.
Пещерский
Залесовский район, Алтайский край
Расстояние от Барнаула — 166 км.
Еще один рукотворный водопад, который лучше посещать весной, когда поток разливается на ширину 10 метров и туристов почти нет. Летом он превращается в тонкие струйки, стекающие по скалам.
Жираф
Солонешенский район, Алтайский край
Расстояние от Барнаула — 227 км.
Самый высокий водопад Алтайского края находится на реке Шинок. Поток воды здесь падает с высоты более 70 метров и превращается в водяную дымку. Поэтому в солнечный день здесь всегда можно увидеть радугу.
Ласковый мираж
Солонешенский район, Алтайский край
Расстояние от Барнаула — 227 км.
У подножия этого водопада образуется небольшое озеро. Летом в нем купаются самые смелые — вода-то холодная. Располагается он также на реке Шинок.
Двойной прыжок
Солонешенский район, Алтайский край
Расстояние от Барнаула — 227 км.
Этот водопад еще называют «Йог». Выглядит он тоже внушительно: вода обрушивается с 28-метровой высоты в два «прыжка», поднимая множество брызг.
Учар
Турочакский район, Республика Алтай
Расстояние от Барнаула — 300 км.
Располагается на реке Чульча в Алтайском заповеднике. Он самый большой и опасный в республике: высота падения —160 метров. Чуть более 10 лет назад к Учару проложили туристический маршрут. Но идти по нему рекомендуют лишь самым выносливым: Учар даже входит в список «5 самых труднодоступных достопримечательностей России».
Корбу
Турочакский район, Республика Алтай
Расстояние от Барнаула — 321 км.
Одна из главных достопримечательностей Телецкого озера. Высота Корбу — 12,5 метров. Рядом есть обзорная площадка, с которой можно посмотреть на водопад с 25 метров. Добраться сюда можно только — на катере или теплоходе «Пионер Алтая».
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