Богатырь и Жираф. Пять мест в Алтайском крае, где можно отдохнуть с палаткой

Пока вы ждете ярких и жарких деньков, можно попланировать маленькие путешествия по региону. Гид Валерий Степанюк на встрече клуба путешественников «Точка» поделился с altapress.ru местами для отдыха.

1. Водопады на реке Шинок , Солонешенский район

— Каскад водопадов в Солонешенском районе. Популярное место у некоторого круга путешественников. Это связано с тем, что здесь туристическая инфраструктура похуже, чем в популярных уголках нашего региона.

Зато здесь есть самый крупный водопад в Алтайском крае — Жираф. Высота падения воды — около 72 метров.

Тропа несложная, дойти можно спокойно пешком. Прогулка к верхним водопадам, возможно, подходит не всем: есть участки тропы, где нужно проявить осторожность — очень крутые склоны. Если погода позволяет, нет сильного дождя, либо это не ранняя весна, то тропа абсолютно безопасна.

Также неподалеку от водопадов расположена знаменитая Денисова пещера, которую тоже стоит посетить. К сожалению, на месте не всегда есть люди, которые могут провести экскурсию.

Водопад на реке Шинок. Валерий Степанюк.

Поблизости находится пешеходная тропа, о которой подробнее вы можете прочесть в этом материале .

В Солонешенском районе также есть маральники — фермы, где выращивают маралов. Нередко там проводят экскурсии. При них часто организованы гостиничные комплексы либо турбазы и гостевые дома, где можно воспользоваться продуктами ферм и подлечиться.

Как добраться

На автомобиле. Выезжая из Бийска, нужно, проехав мост, свернуть с Чуйского тракта в сторону Белокурихи. Поверните в Солонешное. Дорога будет проходить через села Новотырышкино и Сычевка. После Солонешного дорога идет вдоль реки Ануй. Следуйте по указателям в направлении села Топольное. Последний населенный пункт маршрута — село Тог-Алтай. За ним почти сразу же появятся информационные стенды и указатели. В лагере на реке Ануй нужно будет оставить автомобиль. Оттуда начинается пешеходный маршрут по лесу вдоль русла Шинка.

Первый водопад Скаты или Ласковый Мираж находится в 3−5 км от туристической стоянки. Чтобы дойти до Жирафа, придется преодолеть крутой перевал.

На общественном транспорте. Шинокские водопады находятся в 10 км от села Тог-Алтай. Добираться не очень удобно — туда только раз в день следует лишь автобус из Бийска. Можно также отправиться вместе с группой в туре выходного дня.

2. Река Песчаная , Смоленский район

— Река Песчаная не такая большая, как, например. Катунь или Чарыш, но, тем не менее, бывает суровой, Это традиционное место для сбора путешественников со всего края, здесь проводят фестиваль туристов-водников.

В окрестностях несколько уникальных для Алтайского края баз парапланеристов. Насколько я знаю, приехать туда можно по звонку и попробовать полетать. Место очень благоприятное для этого, сюда приезжают спортсмены со всей России.

Парапланерист. Солонешенский район. Валерий Степанюк. Река Песчаная. Валерий Степанюк. Солонешенский район. Валерий Степанюк.

Переночевать можно в Солоновке, либо устроить полевой лагерь.

Как добраться

На автобусе или автомобиле — до села Солоновка. Рядом с ним и течет река.

3. Гора Бабырган , Советский район

— Первая вершина на подъезде к Республике Алтай находится справа от Чуйского тракта.

У подножья расположен пруд, там хорошая рыбалка. Неподалеку же начинается тропа, по которой можно подняться на вершину — это займет от одного часа.

Это не классическая гора с четко выраженным пиком, здесь есть много разных скал и вершин, на которые можно подняться. Много туристов сюда не ходит: в июле видел заросшие тропы.

Бабырган еще интересен тем, что является особым местом для местных жителей. Он фигурирует в легендах, как один из алтайских богатырей. Для любителей приключений, связанных с мистикой, подходит идеально.

Вид с горы Бабырган на Алтайский край. Валерий Степанюк. Гора Бабырган. Валерий Степанюк.

Бабырган был одним из воинов хана Алтая. Однажды ночью Катунь — прекрасная дочь Алтая — решила убежать к своему возлюбленному Бию. Она неслась на север, когда Алтай послал вдогонку трех богатырей: Бабыргана, Сарлыка и Сартыклая. Влюбленные спаслись от преследования и слились в своем счастье. А воины застыли, как горы на тех местах, где они стояли, когда Катунь встретилась с Бием. Так Алтай наказал богатырей за то, что они не смогли остановить и возвратить сбежавшую дочь.

Как добраться

На автомобиле. Из Бийска следовать по Чуйскому тракту в сторону Горно-Алтайска. Проехав поселок Долина Свободы, повернуть направо, чтобы добраться до поселка Платово. Здесь будет мост через Катунь, а за ним — сам поселок. Нужно проехать через него по главной дороге, потом свернуть налево, в сторону полей. Примерно через семь километров будет пруд у подножия горы, от него начинается пеший путь.

Общественным транспортом. На автобусе, который движется в сторону Горно-Алтайска, выйти в поселке Долина Свободы и следовать по дороге, которая идет вправо от Чуйского тракта — в Платово. От поселка до горы — семь километров.

4. Озеро Колыванское , Змеиногорский район

— Озеро неподалеку от горы Синюха. Место популярное, но не могу обойти его стороной: считаю, что здесь абсолютно уникальные ландшафты для Алтайского края, да и всей Сибири.

Вокруг озера есть интересные скалы, которые были образованы выветриванием, по ним можно побродить. Также в воде растет интересный орех чилим.

Малое количество осадков и практически постоянно чистое небо идеально подходит для исследовательской базы. Поэтому здесь, в окрестностях, расположен оптико-лазерный центр, который использует озеро, как большое зеркало. Потенциально, это — один из объектов туризма, думаю, что, когда закончится строительство, там будут проводить экскурсии.

Озеро Колыванское. Скалы. Валерий Степанюк. Озеро Колыванское. Валерий Степанюк.

Также в окрестностях расположены несколько туристических баз и детских лагерей. И что очень важно — здесь потрясающие закаты.

Как добраться

На автомобиле. Из Барнаула двигайтесь в сторону Змеиногорска, до села Саввушка. Въезд к озеру — поворот на подъезде к селу или по дороге через село.

Общественным транспортом. До Саввушки можно добраться на рейсовом автобусе. Озеро находится в трех километрах от села — можно дойти пешком, ориентируясь на шар обсерватории. Вы придете к песчаной части озера, где расположено множество баз отдыха.

При возвращении домой не рекомендуют выбирать автобусы из Усть-Каменогорска — из-за досмотра на границе они могут задерживаться.

5. Озеро Горькое , Романовский район

— Идеально подходит для путешествия выходного дня с ночевкой. У озера рядом с поселком Гуселетово есть туристическая инфраструктура, можно взять напрокат байдарки и сапы. И, конечно, многие приезжают сюда полечиться грязью. Рядом есть соленое озеро — Мормышанское.

Озеро Горькое , Романовский район. Валерий Степанюк.

Как добраться

На автомобиле. Из Барнаула следует ехать через Павловск, Ребриху, Мамонтово, Романово в Гуселетово. Не доезжая до села трех километров, вы увидите нужные озера.

Общественным транспортом. На рейсовом автобусе добраться до райцентра Романово. Из Романова в Гуселетово ведет асфальтированная дорога протяженностью 15 км. Можно воспользоваться местным такси.

Кто такой Валерий Степанюк Путешественник, гид и блогер. Занимается туризмом с детства, организацией туров — с 2008 года. Увлекается фотографией, сделал большую часть снимков природы для сайта «ВизитАлтай». Его большое интервью о путешествиях по российскому северу, Камчатке, а также пестрой Южной Америке, вы можете прочесть здесь .

О том, куда еще поехать, — в этом материале.