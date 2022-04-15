Богатырь и Жираф. Пять мест в Алтайском крае, где можно отдохнуть с палаткой

1. Водопады на реке Шинок, Солонешенский район
— Каскад водопадов в Солонешенском районе. Популярное место у некоторого круга путешественников. Это связано с тем, что здесь туристическая инфраструктура похуже, чем в популярных уголках нашего региона.
Зато здесь есть самый крупный водопад в Алтайском крае — Жираф. Высота падения воды — около 72 метров.
Тропа несложная, дойти можно спокойно пешком. Прогулка к верхним водопадам, возможно, подходит не всем: есть участки тропы, где нужно проявить осторожность — очень крутые склоны. Если погода позволяет, нет сильного дождя, либо это не ранняя весна, то тропа абсолютно безопасна.
Также неподалеку от водопадов расположена знаменитая Денисова пещера, которую тоже стоит посетить. К сожалению, на месте не всегда есть люди, которые могут провести экскурсию.
Поблизости находится пешеходная тропа, о которой подробнее вы можете прочесть в этом материале.
В Солонешенском районе также есть маральники — фермы, где выращивают маралов. Нередко там проводят экскурсии. При них часто организованы гостиничные комплексы либо турбазы и гостевые дома, где можно воспользоваться продуктами ферм и подлечиться.
Как добраться
На автомобиле. Выезжая из Бийска, нужно, проехав мост, свернуть с Чуйского тракта в сторону Белокурихи. Поверните в Солонешное. Дорога будет проходить через села Новотырышкино и Сычевка. После Солонешного дорога идет вдоль реки Ануй. Следуйте по указателям в направлении села Топольное. Последний населенный пункт маршрута — село Тог-Алтай. За ним почти сразу же появятся информационные стенды и указатели. В лагере на реке Ануй нужно будет оставить автомобиль. Оттуда начинается пешеходный маршрут по лесу вдоль русла Шинка.
Первый водопад Скаты или Ласковый Мираж находится в 3−5 км от туристической стоянки. Чтобы дойти до Жирафа, придется преодолеть крутой перевал.
На общественном транспорте. Шинокские водопады находятся в 10 км от села Тог-Алтай. Добираться не очень удобно — туда только раз в день следует лишь автобус из Бийска. Можно также отправиться вместе с группой в туре выходного дня.
2. Река Песчаная, Смоленский район
— Река Песчаная не такая большая, как, например. Катунь или Чарыш, но, тем не менее, бывает суровой, Это традиционное место для сбора путешественников со всего края, здесь проводят фестиваль туристов-водников.
В окрестностях несколько уникальных для Алтайского края баз парапланеристов. Насколько я знаю, приехать туда можно по звонку и попробовать полетать. Место очень благоприятное для этого, сюда приезжают спортсмены со всей России.
Переночевать можно в Солоновке, либо устроить полевой лагерь.
Как добраться
На автобусе или автомобиле — до села Солоновка. Рядом с ним и течет река.
3. Гора Бабырган, Советский район
— Первая вершина на подъезде к Республике Алтай находится справа от Чуйского тракта.
У подножья расположен пруд, там хорошая рыбалка. Неподалеку же начинается тропа, по которой можно подняться на вершину — это займет от одного часа.
Это не классическая гора с четко выраженным пиком, здесь есть много разных скал и вершин, на которые можно подняться. Много туристов сюда не ходит: в июле видел заросшие тропы.
Бабырган еще интересен тем, что является особым местом для местных жителей. Он фигурирует в легендах, как один из алтайских богатырей. Для любителей приключений, связанных с мистикой, подходит идеально.
Бабырган был одним из воинов хана Алтая. Однажды ночью Катунь — прекрасная дочь Алтая — решила убежать к своему возлюбленному Бию. Она неслась на север, когда Алтай послал вдогонку трех богатырей: Бабыргана, Сарлыка и Сартыклая. Влюбленные спаслись от преследования и слились в своем счастье. А воины застыли, как горы на тех местах, где они стояли, когда Катунь встретилась с Бием. Так Алтай наказал богатырей за то, что они не смогли остановить и возвратить сбежавшую дочь.
Как добраться
На автомобиле. Из Бийска следовать по Чуйскому тракту в сторону Горно-Алтайска. Проехав поселок Долина Свободы, повернуть направо, чтобы добраться до поселка Платово. Здесь будет мост через Катунь, а за ним — сам поселок. Нужно проехать через него по главной дороге, потом свернуть налево, в сторону полей. Примерно через семь километров будет пруд у подножия горы, от него начинается пеший путь.
Общественным транспортом. На автобусе, который движется в сторону Горно-Алтайска, выйти в поселке Долина Свободы и следовать по дороге, которая идет вправо от Чуйского тракта — в Платово. От поселка до горы — семь километров.
4. Озеро Колыванское, Змеиногорский район
— Озеро неподалеку от горы Синюха. Место популярное, но не могу обойти его стороной: считаю, что здесь абсолютно уникальные ландшафты для Алтайского края, да и всей Сибири.
Вокруг озера есть интересные скалы, которые были образованы выветриванием, по ним можно побродить. Также в воде растет интересный орех чилим.
Малое количество осадков и практически постоянно чистое небо идеально подходит для исследовательской базы. Поэтому здесь, в окрестностях, расположен оптико-лазерный центр, который использует озеро, как большое зеркало. Потенциально, это — один из объектов туризма, думаю, что, когда закончится строительство, там будут проводить экскурсии.
Также в окрестностях расположены несколько туристических баз и детских лагерей. И что очень важно — здесь потрясающие закаты.
Как добраться
На автомобиле. Из Барнаула двигайтесь в сторону Змеиногорска, до села Саввушка. Въезд к озеру — поворот на подъезде к селу или по дороге через село.
Общественным транспортом. До Саввушки можно добраться на рейсовом автобусе. Озеро находится в трех километрах от села — можно дойти пешком, ориентируясь на шар обсерватории. Вы придете к песчаной части озера, где расположено множество баз отдыха.
При возвращении домой не рекомендуют выбирать автобусы из Усть-Каменогорска — из-за досмотра на границе они могут задерживаться.
5. Озеро Горькое, Романовский район
— Идеально подходит для путешествия выходного дня с ночевкой. У озера рядом с поселком Гуселетово есть туристическая инфраструктура, можно взять напрокат байдарки и сапы. И, конечно, многие приезжают сюда полечиться грязью. Рядом есть соленое озеро — Мормышанское.
Как добраться
На автомобиле. Из Барнаула следует ехать через Павловск, Ребриху, Мамонтово, Романово в Гуселетово. Не доезжая до села трех километров, вы увидите нужные озера.
Общественным транспортом. На рейсовом автобусе добраться до райцентра Романово. Из Романова в Гуселетово ведет асфальтированная дорога протяженностью 15 км. Можно воспользоваться местным такси.
Кто такой Валерий Степанюк
Путешественник, гид и блогер. Занимается туризмом с детства, организацией туров — с 2008 года. Увлекается фотографией, сделал большую часть снимков природы для сайта «ВизитАлтай». Его большое интервью о путешествиях по российскому северу, Камчатке, а также пестрой Южной Америке, вы можете прочесть здесь.
О том, куда еще поехать, — в этом материале.