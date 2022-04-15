15 апреля
﻿
Туризм

Богатырь и Жираф. Пять мест в Алтайском крае, где можно отдохнуть с палаткой

Пока вы ждете ярких и жарких деньков, можно попланировать маленькие путешествия по региону. Гид Валерий Степанюк на встрече клуба путешественников «Точка» поделился с altapress.ru местами для отдыха.

Палатка, ночь, туризм.
Палатка, ночь, туризм.
Открытые источники в Интернете.

1. Водопады на реке Шинок, Солонешенский район

— Каскад водопадов в Солонешенском районе. Популярное место у некоторого круга путешественников. Это связано с тем, что здесь туристическая инфраструктура похуже, чем в популярных уголках нашего региона.

Зато здесь есть самый крупный водопад в Алтайском крае — Жираф. Высота падения воды — около 72 метров.

Тропа несложная, дойти можно спокойно пешком. Прогулка к верхним водопадам, возможно, подходит не всем: есть участки тропы, где нужно проявить осторожность — очень крутые склоны. Если погода позволяет, нет сильного дождя, либо это не ранняя весна, то тропа абсолютно безопасна.

Также неподалеку от водопадов расположена знаменитая Денисова пещера, которую тоже стоит посетить. К сожалению, на месте не всегда есть люди, которые могут провести экскурсию.

Водопад на реке Шинок.
Водопад на реке Шинок.
Валерий Степанюк.

Поблизости находится пешеходная тропа, о которой подробнее вы можете прочесть в этом материале.

В Солонешенском районе также есть маральники — фермы, где выращивают маралов. Нередко там проводят экскурсии. При них часто организованы гостиничные комплексы либо турбазы и гостевые дома, где можно воспользоваться продуктами ферм и подлечиться.

Как добраться

На автомобиле. Выезжая из Бийска, нужно, проехав мост, свернуть с Чуйского тракта в сторону Белокурихи. Поверните в Солонешное. Дорога будет проходить через села Новотырышкино и Сычевка. После Солонешного дорога идет вдоль реки Ануй. Следуйте по указателям в направлении села Топольное. Последний населенный пункт маршрута — село Тог-Алтай. За ним почти сразу же появятся информационные стенды и указатели. В лагере на реке Ануй нужно будет оставить автомобиль. Оттуда начинается пешеходный маршрут по лесу вдоль русла Шинка.

Первый водопад Скаты или Ласковый Мираж находится в 3−5 км от туристической стоянки. Чтобы дойти до Жирафа, придется преодолеть крутой перевал.

На общественном транспорте. Шинокские водопады находятся в 10 км от села Тог-Алтай. Добираться не очень удобно — туда только раз в день следует лишь автобус из Бийска. Можно также отправиться вместе с группой в туре выходного дня.

2. Река Песчаная, Смоленский район

— Река Песчаная не такая большая, как, например. Катунь или Чарыш, но, тем не менее, бывает суровой, Это традиционное место для сбора путешественников со всего края, здесь проводят фестиваль туристов-водников.

В окрестностях несколько уникальных для Алтайского края баз парапланеристов. Насколько я знаю, приехать туда можно по звонку и попробовать полетать. Место очень благоприятное для этого, сюда приезжают спортсмены со всей России.

Парапланерист. Солонешенский район.
Парапланерист. Солонешенский район.
Валерий Степанюк.
Река Песчаная.
Река Песчаная.
Валерий Степанюк.
Солонешенский район.
Солонешенский район.
Валерий Степанюк.

Переночевать можно в Солоновке, либо устроить полевой лагерь.

Как добраться

На автобусе или автомобиле — до села Солоновка. Рядом с ним и течет река.

3. Гора Бабырган, Советский район

— Первая вершина на подъезде к Республике Алтай находится справа от Чуйского тракта.

У подножья расположен пруд, там хорошая рыбалка. Неподалеку же начинается тропа, по которой можно подняться на вершину — это займет от одного часа.

Это не классическая гора с четко выраженным пиком, здесь есть много разных скал и вершин, на которые можно подняться. Много туристов сюда не ходит: в июле видел заросшие тропы.

Бабырган еще интересен тем, что является особым местом для местных жителей. Он фигурирует в легендах, как один из алтайских богатырей. Для любителей приключений, связанных с мистикой, подходит идеально.

Вид с горы Бабырган на Алтайский край.
Вид с горы Бабырган на Алтайский край.
Валерий Степанюк.
Гора Бабырган.
Гора Бабырган.
Валерий Степанюк.

Бабырган был одним из воинов хана Алтая. Однажды ночью Катунь — прекрасная дочь Алтая — решила убежать к своему возлюбленному Бию. Она неслась на север, когда Алтай послал вдогонку трех богатырей: Бабыргана, Сарлыка и Сартыклая. Влюбленные спаслись от преследования и слились в своем счастье. А воины застыли, как горы на тех местах, где они стояли, когда Катунь встретилась с Бием. Так Алтай наказал богатырей за то, что они не смогли остановить и возвратить сбежавшую дочь.

Как добраться

На автомобиле. Из Бийска следовать по Чуйскому тракту в сторону Горно-Алтайска. Проехав поселок Долина Свободы, повернуть направо, чтобы добраться до поселка Платово. Здесь будет мост через Катунь, а за ним — сам поселок. Нужно проехать через него по главной дороге, потом свернуть налево, в сторону полей. Примерно через семь километров будет пруд у подножия горы, от него начинается пеший путь.

Общественным транспортом. На автобусе, который движется в сторону Горно-Алтайска, выйти в поселке Долина Свободы и следовать по дороге, которая идет вправо от Чуйского тракта — в Платово. От поселка до горы — семь километров.

4. Озеро Колыванское, Змеиногорский район

— Озеро неподалеку от горы Синюха. Место популярное, но не могу обойти его стороной: считаю, что здесь абсолютно уникальные ландшафты для Алтайского края, да и всей Сибири.

Вокруг озера есть интересные скалы, которые были образованы выветриванием, по ним можно побродить. Также в воде растет интересный орех чилим.

Малое количество осадков и практически постоянно чистое небо идеально подходит для исследовательской базы. Поэтому здесь, в окрестностях, расположен оптико-лазерный центр, который использует озеро, как большое зеркало. Потенциально, это — один из объектов туризма, думаю, что, когда закончится строительство, там будут проводить экскурсии.

Озеро Колыванское. Скалы.
Озеро Колыванское. Скалы.
Валерий Степанюк.
Озеро Колыванское.
Озеро Колыванское.
Валерий Степанюк.

Также в окрестностях расположены несколько туристических баз и детских лагерей. И что очень важно — здесь потрясающие закаты.

Как добраться

На автомобиле. Из Барнаула двигайтесь в сторону Змеиногорска, до села Саввушка. Въезд к озеру — поворот на подъезде к селу или по дороге через село.

Общественным транспортом. До Саввушки можно добраться на рейсовом автобусе. Озеро находится в трех километрах от села — можно дойти пешком, ориентируясь на шар обсерватории. Вы придете к песчаной части озера, где расположено множество баз отдыха.

При возвращении домой не рекомендуют выбирать автобусы из Усть-Каменогорска — из-за досмотра на границе они могут задерживаться.

5. Озеро Горькое, Романовский район

— Идеально подходит для путешествия выходного дня с ночевкой. У озера рядом с поселком Гуселетово есть туристическая инфраструктура, можно взять напрокат байдарки и сапы. И, конечно, многие приезжают сюда полечиться грязью. Рядом есть соленое озеро — Мормышанское.

Озеро Горькое, Романовский район.
Озеро Горькое, Романовский район.
Валерий Степанюк.

Как добраться

На автомобиле. Из Барнаула следует ехать через Павловск, Ребриху, Мамонтово, Романово в Гуселетово. Не доезжая до села трех километров, вы увидите нужные озера.

Общественным транспортом. На рейсовом автобусе добраться до райцентра Романово. Из Романова в Гуселетово ведет асфальтированная дорога протяженностью 15 км. Можно воспользоваться местным такси.

Кто такой Валерий Степанюк

Путешественник, гид и блогер. Занимается туризмом с детства, организацией туров — с 2008 года. Увлекается фотографией, сделал большую часть снимков природы для сайта «ВизитАлтай». Его большое интервью о путешествиях по российскому северу, Камчатке, а также пестрой Южной Америке, вы можете прочесть здесь.

О том, куда еще поехать, — в этом материале.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость